Украина. Премьер лига14 мая 2026, 04:58 | Обновлено 14 мая 2026, 04:59
Ростислав БАГЛАЙ: «Я очень доволен уровнем игры»
Вратарь «Шахтера» прокомментировал победу над «Оболонью»
Вратарь донецкого «Шахтера» Ростислав Баглай прокомментировал победу над киевской «Оболонью» (3:1) в матче 28-го тура Украинской Премьер-лиги, который стал для него дебютным на взрослом уровне.
– Довольны ли своей игрой?
– Не могу сказать, доволен или нет. У нас будет разбор игры. С тренерами будем смотреть мои действия, решения, и дальше можно будет делать какие-то выводы. Я очень доволен уровнем игры, тренировочным процессом. Команда сегодня выглядела очень здорово.
