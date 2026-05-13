Александр АНТОНЕНКО: «Хотели доиграть сейчас. Эта проклятая война...»

Главный тренер киевской «Оболони» Александр Антоненко прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (1:3) в матче 28-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Вы забили в ворота «Шахтера» впервые за 6 матчей. Чего не хватило для набора очков?

– Более уверенного завершения. Моменты были, мы могли создать какой-то голевой момент, но, к сожалению, не довели до конца. Немного уверенности в завершающей фазе.

– Как продолжительность матча повлияла на игру? Лучше, чтобы сегодня доиграли или, возможно, завтра?

– У нас не так много времени до следующей игры, поэтому мы хотели доиграть сейчас. У нас еще дорога домой. К сожалению, сейчас у нас в стране идет эта проклятая война. Я думаю, что есть люди, которым гораздо сложнее.

– Насколько Вас беспокоит то, что Вы находитесь довольно близко к зоне переходных матчей?

– Мы выходим на каждую игру, выкладываемся, стараемся играть. Игрокам нужно больше уверенности. Ничего страшного, мы будем играть и бороться до конца.

– Сегодня вы выходили на «Шахтер», который уже стал чемпионом. Надеялись, что у них будет чуть меньше мотивации?

– Это чемпионы страны. Старались сыграть в свой футбол. К сожалению, в первые 15 минут не получилось так, как мы хотели. Потом немного поговорили с ребятами, успокоили.