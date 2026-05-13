Бывший помощник Григорчука будет работать в тернопольской Ниве

Как стало известно Sport.ua, после отставки главного тренера Олега Дулуба в тернопольской Ниве определились с теми специалистами, которые будут прилагать усилия, чтобы местная команда сохранила прописку в Первой лиге.

По имеющейся информации исполняющему обязанности главного тренера Ярославу Матвииву будет помогать его отец – Степан Матвиив – известный в прошлом футболист, который затем входил в тренерский штаб команд, которые возглавлял Роман Григорчук.

Новый тренерский штаб «Нивы» провел первую тренировку команды, которая начала подготовку к поединку 28-го тура с «Подольем». Игра состоится 17 мая. За подготовку вратарей будет отвечать Дмитрий Малоид.

Сейчас «Нива» занимает 11 место, набрав 30 очков.

Ранее Олег Дулуб рассказал о проблемах, из-за которых покинул тернопольскую «Ниву».