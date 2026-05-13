Руслан НЕЩЕРЕТ: «Хорошо, что мы забили два мяча»

Вратарь киевского «Динамо» Руслан Нещерет прокомментировал победу над ковалевским «Колосом» (2:1) в матче 28-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

– Была тяжелая игра. Хотелось, конечно, еще раз сыграть «на ноль». Считаю, в первом тайме мы полностью контролировали игру, а вот во втором начались какие-то проблемы – даже не могу сказать, почему именно. Поэтому пересмотрим игру на записи, проанализируем, что делали не так, потому что так выходить на второй тайм нельзя.

– При счете 2:1 конец был немного сумбурным?

– Не знаю, возможно, со стороны так и выглядело, но мы пытались перекрывать зоны, потому что соперник очень хорошо создавал моменты после стандартов и угловых. Считаю, что сегодня мы более-менее с этим справились. Но еще раз повторю: нам нужно быть более сфокусированными во время игры в обороне, больше подсказывать друг другу. Думаю, тогда все будет хорошо.

– Во втором тайме было больше контратак. Вы пытались быстро вводить мяч – на Шолу или на Волошина. Чего не хватило в завершении?

– Это ситуативные моменты. Когда ты ловишь мяч и видишь, что все соперники пошли вперед забивать, а за спинами остаются свободные зоны, нужно это использовать. Хорошо, что мы забили два мяча в первом тайме и не пропустили больше двух голов. Поэтому все хорошо.