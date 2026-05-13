Матч чемпионата Украины Кудровка – Рух перенесен. В чем причина?

Поединок 28-го тура чемпионата Украины между «Кудровкой» и «Рухом» перенесен на 14 мая. Об этом сообщает УПЛ-ТВ.

По информации источника, матч, который должен был состоятся 13 мая в 13:00 по киевскому времени на стадионе «Авангард» в Ровно, состоится 14 мая. Время пока что остается неизвестным.

Всему виной тревога в Ровенской области, связанная с угрозой российских БПЛА. Она не дала прозвучать стартовому свистку.

«Кудровка» с 22 баллами занимает 13-е место турнирной таблицы. «Рух» с 21 пунктом – 14-й.