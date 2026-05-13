Украина. Премьер лига13 мая 2026, 16:17 | Обновлено 13 мая 2026, 16:39
Ярмоленко снова забил. Ребров и рекорд Шацких совсем близко
У Андрея Ярмоленко 122 гола в чемпионатах Украины
В матче УПЛ между Динамо и Колосом гол забил вингер киевской команды Андрей Ярмоленко, который оформил свой 122-й мяч в чемпионатах Украины.
Игрок забил с пенальти.
Ярмоленко находится на третьем месте в списке лучших бомбардиров, уступая другим легендам Динамо: у рекордсмена Максима Шацких 124 точных удара, а у Сергея Реброва – 123 гола.
Ранее сообщалось, что если Ярмоленко побьет рекорд Шацких, то завершит карьеру после нынешнего сезона.
