Ярмоленко снова забил. Ребров и рекорд Шацких совсем близко

В матче УПЛ между Динамо и Колосом гол забил вингер киевской команды Андрей Ярмоленко, который оформил свой 122-й мяч в чемпионатах Украины.

Игрок забил с пенальти.

Ярмоленко находится на третьем месте в списке лучших бомбардиров, уступая другим легендам Динамо: у рекордсмена Максима Шацких 124 точных удара, а у Сергея Реброва – 123 гола.

Ранее сообщалось, что если Ярмоленко побьет рекорд Шацких, то завершит карьеру после нынешнего сезона.