Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ярмоленко снова забил. Ребров и рекорд Шацких совсем близко
Украина. Премьер лига
13 мая 2026, 16:17 | Обновлено 13 мая 2026, 16:39
У Андрея Ярмоленко 122 гола в чемпионатах Украины

ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

В матче УПЛ между Динамо и Колосом гол забил вингер киевской команды Андрей Ярмоленко, который оформил свой 122-й мяч в чемпионатах Украины.

Игрок забил с пенальти.

Ярмоленко находится на третьем месте в списке лучших бомбардиров, уступая другим легендам Динамо: у рекордсмена Максима Шацких 124 точных удара, а у Сергея Реброва – 123 гола.

Ранее сообщалось, что если Ярмоленко побьет рекорд Шацких, то завершит карьеру после нынешнего сезона.

Андрей Ярмоленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига Максим Шацких Сергей Ребров
Иван Зинченко
