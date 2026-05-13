  4. ГВАРДИОЛА: «VAR – это подбрасывание монеты»
ГВАРДИОЛА: «VAR – это подбрасывание монеты»

Пеп высказался о работе судей

Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сравнил систему видеопомощи арбитрам (VAR) с подбрасыванием монеты и заявил, что его команда должна играть достаточно хорошо, чтобы избегать влияния решений, принимаемых не в ее пользу.

«Единственное, что мы можем сделать, – это выступать лучше, только это находится под вашим контролем.

Мы проиграли два финала Кубка Англии, потому что арбитры не выполнили свою работу так, как должны были, даже VAR. Когда такое происходит, это означает, что мы должны быть лучше, а не арбитры или VAR.

Я ничему не доверяю с того времени, как пришел сюда. Я понял, что нужно быть лучше, ставить себя в такое положение, чтобы быть сильнее, потому что иначе вы обвиняете себя в том, что должны были сделать, ведь VAR – это подбрасывание монеты».

После 35 сыгранных матчей «Манчестер Сити» имеет 74 очка в активе, что на пять меньше, чем у первого «Арсенала», который уже сыграл в 36-м туре АПЛ.

Следующий матч «горожане» сыграют во вторник, 13 мая, с «Кристал Пэлас». Старт игры – в 22:00 по киевскому времени.

Пеп Гвардиола Манчестер Сити VAR судейство Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Чирко Источник: Reuters
Комментарии 1
Коли у команд нема чемоданів з грошима, то і монета стає в нагоді
