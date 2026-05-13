ГВАРДИОЛА: «VAR – это подбрасывание монеты»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сравнил систему видеопомощи арбитрам (VAR) с подбрасыванием монеты и заявил, что его команда должна играть достаточно хорошо, чтобы избегать влияния решений, принимаемых не в ее пользу.

«Единственное, что мы можем сделать, – это выступать лучше, только это находится под вашим контролем.

Мы проиграли два финала Кубка Англии, потому что арбитры не выполнили свою работу так, как должны были, даже VAR. Когда такое происходит, это означает, что мы должны быть лучше, а не арбитры или VAR.

Я ничему не доверяю с того времени, как пришел сюда. Я понял, что нужно быть лучше, ставить себя в такое положение, чтобы быть сильнее, потому что иначе вы обвиняете себя в том, что должны были сделать, ведь VAR – это подбрасывание монеты».