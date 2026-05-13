Сенсация финала. Украинец выиграл турнир с Боруссией Дортмунд
Даниил Кревсун завоевал важный трофей
«Боруссия» Дортмунд II вместе с украинцем Даниилом Кревсуном стала новоиспечённым победителем Международного кубка Премьер-лиги, в котором выступают молодёжные составы топ-клубов.
В розыгрыше нынешнего турнира приняли участие 32 команды – 16 клубов из Англии и еще 16 представителей других стран.
До финала добрались «Реал» Мадрид U-21 из Испании и «Боруссия» Дортмунд II из Германии, для которой это был первый финал в этом турнире.
Победителем противостояния стала «Боруссия» Дортмунд II, единственный мяч на 7-й минуте забил Тайджан Этчибаши (1:0).
Кревсун провел на поле все 90 минут и помог клубу завоевать трофей.
Международный кубок Премьер-лиги. Финал, 12 мая
«Реал» Мадрид U-21 – «Боруссия» Дортмунд II – 0:1
Гол: Этчибаши, 7
YEEEEES! 😍 Wir schlagen @realmadrid mit 1:0 und sichern uns den Premier League International Cup! 🏆— Borussia Dortmund (@BVB) May 12, 2026
Let's goooooo! pic.twitter.com/TeJsnaWM09
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Большой успех сборной Украины
Виктор Грачев расхвалил Алиссона Сантану