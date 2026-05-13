Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сенсация финала. Украинец выиграл турнир с Боруссией Дортмунд
Германия
13 мая 2026, 10:20 | Обновлено 13 мая 2026, 10:23
335
0

Сенсация финала. Украинец выиграл турнир с Боруссией Дортмунд

Даниил Кревсун завоевал важный трофей

13 мая 2026, 10:20 | Обновлено 13 мая 2026, 10:23
335
0
Сенсация финала. Украинец выиграл турнир с Боруссией Дортмунд
ФК Боруссия Дормунд

«Боруссия» Дортмунд II вместе с украинцем Даниилом Кревсуном стала новоиспечённым победителем Международного кубка Премьер-лиги, в котором выступают молодёжные составы топ-клубов.

В розыгрыше нынешнего турнира приняли участие 32 команды – 16 клубов из Англии и еще 16 представителей других стран.

До финала добрались «Реал» Мадрид U-21 из Испании и «Боруссия» Дортмунд II из Германии, для которой это был первый финал в этом турнире.

Победителем противостояния стала «Боруссия» Дортмунд II, единственный мяч на 7-й минуте забил Тайджан Этчибаши (1:0).

Кревсун провел на поле все 90 минут и помог клубу завоевать трофей.

Международный кубок Премьер-лиги. Финал, 12 мая

«Реал» Мадрид U-21 – «Боруссия» Дортмунд II – 0:1

Гол: Этчибаши, 7

По теме:
ФОТО. В сети нашли старые фото отца Ламина Ямаля в атрибутике Реала
Дети в Африке, Негрейра и сексизм. Полная пресс-конференция Переса
Барселона приняла решение после скандального заявления Флорентино Переса
Боруссия Дортмунд украинцы за границей Даниил Кревсун Реал Мадрид
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Хоккей | 12 мая 2026, 13:30 54
Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше

Большой успех сборной Украины

Легенда Шахтера: «Этого игрока продадут за 200, а то и 300 миллионов»
Футбол | 12 мая 2026, 20:14 59
Легенда Шахтера: «Этого игрока продадут за 200, а то и 300 миллионов»
Легенда Шахтера: «Этого игрока продадут за 200, а то и 300 миллионов»

Виктор Грачев расхвалил Алиссона Сантану

Тибо Куртуа назвал виновника поражения от Барселоны
Футбол | 13.05.2026, 10:06
Тибо Куртуа назвал виновника поражения от Барселоны
Тибо Куртуа назвал виновника поражения от Барселоны
Украинская Премьер-лига обратилась к Динамо перед матчем
Футбол | 13.05.2026, 09:23
Украинская Премьер-лига обратилась к Динамо перед матчем
Украинская Премьер-лига обратилась к Динамо перед матчем
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Футбол | 13.05.2026, 08:59
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
11.05.2026, 18:05 34
Теннис
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
13.05.2026, 00:49
Футбол
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
12.05.2026, 07:36 12
Футбол
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме
12.05.2026, 15:43 11
Теннис
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
12.05.2026, 07:08 25
Футбол
Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу
Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу
12.05.2026, 08:47 16
Футбол
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
11.05.2026, 09:54 10
Футбол
Йожеф Сабо ответил Кличко, который призывал покинуть Киев
Йожеф Сабо ответил Кличко, который призывал покинуть Киев
11.05.2026, 10:33 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем