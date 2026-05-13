Сенсация финала. Украинец выиграл турнир с Боруссией Дортмунд

«Боруссия» Дортмунд II вместе с украинцем Даниилом Кревсуном стала новоиспечённым победителем Международного кубка Премьер-лиги, в котором выступают молодёжные составы топ-клубов.

В розыгрыше нынешнего турнира приняли участие 32 команды – 16 клубов из Англии и еще 16 представителей других стран.

До финала добрались «Реал» Мадрид U-21 из Испании и «Боруссия» Дортмунд II из Германии, для которой это был первый финал в этом турнире.

Победителем противостояния стала «Боруссия» Дортмунд II, единственный мяч на 7-й минуте забил Тайджан Этчибаши (1:0).

Кревсун провел на поле все 90 минут и помог клубу завоевать трофей.

Международный кубок Премьер-лиги. Финал, 12 мая

«Реал» Мадрид U-21 – «Боруссия» Дортмунд II – 0:1

Гол: Этчибаши, 7