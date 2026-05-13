  ФОТО. Месси получил космическое повышение зарплаты в MLS: новые цифры
13 мая 2026, 01:52
ФОТО. Месси получил космическое повышение зарплаты в MLS: новые цифры

Лионель Месси подписал новый выгодный для себя контракт

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Зарплата Лионеля Месси в MLS выросла до $28,3 млн, а «Интер Майами» продолжает доминировать по расходам. Форвард клуба уже третий год подряд остается самым высокооплачиваемым игроком лиги.

По данным Ассоциации игроков MLS, гарантированная компенсация Месси выросла с $20,45 млн в 2025 году до $28,33 млн в нынешнем сезоне. Эта сумма касается только футбольной части его доходов. В октябре Месси продлил контракт с клубом до 2028 года.

Владелец «Интер Майами» Хорхе Мас ранее заявлял, что общий доход аргентинца составляет $70–80 млн в год. После завершения карьеры Месси также может получить долю акций клуба.

Вторым по зарплате в MLS стал Сон Хын Мин из LAFC ($11,15 млн), третьим – Родриго Де Пауль ($9,6 млн). Общие расходы «Интер Майами» на зарплаты составляют $54,57 млн – это рекорд лиги и более чем вдвое больше, чем у большинства клубов MLS.

Средняя гарантированная зарплата игроков MLS выросла до $688 816, а 133 футболиста лиги зарабатывают не менее $1 млн в год.

Максим Лапченко Источник: ESPN
