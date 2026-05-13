ФОТО. В сети нашли старые фото отца Ламина Ямаля в атрибутике Реала

В соцсетях активно обсуждают старые фото и видео отца вингера «Барселоны» Ламина Ямаля – Мунира Насрауи, который, похоже, раньше симпатизировал мадридскому «Реалу».

На кадрах, ставших вирусными в Instagram и X, отец звезды «Барселоны» празднует победу «Реала» в Лиге чемпионов 2022 года, носит атрибутику мадридского клуба и позирует возле «Сантьяго Бернабеу».

Особое внимание фанатов привлекла футболка Ламина с надписью: «Thank God I’m not Madridista» («Слава Богу, я не мадридист»), которую он держал в руках уже во время чемпионского празднования «Барселоны» в Ла Лиге.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

В комментариях фанаты шутят над резкой сменой футбольных симпатий: «Безопаснее быть фанатом Барсы, когда твой сын – Ламин Ямаль», «Он точно сменил сторону», «Это самая быстрая трансформация мадридиста в истории».

Напомним, Ламин Ямаль является одним из главных талантов «Барселоны» и уже стал ключевым игроком каталонского клуба в свои 18 лет.