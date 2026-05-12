Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 33-го тура

12 мая 2026, 10:10 | Обновлено 12 мая 2026, 11:22
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

С 10 по 11 мая состоялись матчи 33-го тура чемпионата Португалии, главным событием которого стала ничья «Бенфики» и «Браги» (2:2), которая серьезно ухудшила шансы «орлов» на попадание в Лигу чемпионов.

Подопечные Жозе Моуриньо сумели избежать поражения благодаря результативному удару греческого форварда Павлидиса, который реализовал пенальти в компенсированное время.

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин вышел в стартовом составе, провел на поле весь матч и пропустил два гола после двух ударов в створ. Полузащитник Георгий Судаков пятый раз подряд остался на скамейке запасных.

Осечкой «орлов» воспользовался «Спортинг», который разгромил на выезде «Риу Аве» (4:1) и поднялся на второе место. Путевка «Бенфики» в Лигу чемпионов теперь зависит от конкурента.

«Порту» потерпел сенсационное поражение в противостоянии с AVS, однако команда Франческо Фариоли еще в прошлом туре обеспечила себе чемпионство, поэтому результат не имел никакого турнирного значения.

Чемпионат Португалии. 33-й тур, 10-11 мая

AVS Порту 3:1
Голы: Рони, 23, 58, Адерлан, 80 – Гюль, 53

Алверка Эшторил 1:1
Голы: Фигейреду, 12 – Лаксимикант, 47

Бенфика – Брага – 2:2
Голы: Рафа Силва, 46, Павлидис, 90+5 (пен) – Пау Виктор, 48, Горби, 88

Риу Аве – Спортинг – 1:4
Голы: Безерра, 12 – Суарес, 35 (пен), Манча, 42 (автогол), Тринкау, 66, Кенда, 90

Витория Гимараеш – Каза Пия – 0:1
Гол: Ларрасабаль, 86

Эштрела Амадора – Фамаликау – 0:0

Жил Висенте – Арока – 1:3
Голы: Эстевеш, 63 – Кейперс, 61, Мартинес, 67, Фукуи, 82

Санта-Клара – Насьонал – 2:0
Голы: Пашеку, 27, Мануэл, 90+2

Тондела – Морейренсе – 2:0
Голы: Айко, 18, Лопеш, 60

Турнирная таблица чемпионата Португалии:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Порту 33 27 4 2 65 - 18 17.05.26 20:00 Порту - Санта Клара10.05.26 АВС 3:1 Порту02.05.26 Порту 1:0 Алверка26.04.26 Эштрела Амадора 1:2 Порту19.04.26 Порту 2:0 Тондела12.04.26 Эшторил 1:3 Порту 85
2 Спортинг Лиссабон 33 24 7 2 86 - 24 17.05.26 20:00 Спортинг Лиссабон - Жил Висенте11.05.26 Риу Аве 1:4 Спортинг Лиссабон04.05.26 Спортинг Лиссабон 5:1 Витория Гимараеш29.04.26 Спортинг Лиссабон 2:2 Тондела26.04.26 АВС 1:1 Спортинг Лиссабон19.04.26 Спортинг Лиссабон 1:2 Бенфика 79
3 Бенфика 33 22 11 0 71 - 24 17.05.26 20:00 Эшторил - Бенфика11.05.26 Бенфика 2:2 Брага02.05.26 Фамаликау 2:2 Бенфика25.04.26 Бенфика 4:1 Морейренсе19.04.26 Спортинг Лиссабон 1:2 Бенфика12.04.26 Бенфика 2:0 Насьонал 77
4 Брага 33 16 10 7 62 - 34 17.05.26 20:00 Брага - Эштрела Амадора11.05.26 Бенфика 2:2 Брага03.05.26 Брага 1:1 Эшторил26.04.26 Санта Клара 2:1 Брага23.04.26 Каза Пия 0:1 Брага19.04.26 Брага 2:2 Фамаликау 58
5 Фамаликау 33 14 11 8 41 - 29 17.05.26 20:00 Фамаликау - Алверка11.05.26 Эштрела Амадора 0:0 Фамаликау02.05.26 Фамаликау 2:2 Бенфика26.04.26 Эшторил 0:1 Фамаликау19.04.26 Брага 2:2 Фамаликау10.04.26 Фамаликау 1:1 Морейренсе 53
6 Жил Висенте 33 13 11 9 47 - 35 17.05.26 20:00 Спортинг Лиссабон - Жил Висенте11.05.26 Жил Висенте 1:3 Арока03.05.26 Риу Аве 0:0 Жил Висенте27.04.26 Жил Висенте 2:1 Каза Пия18.04.26 Жил Висенте 0:1 Витория Гимараеш13.04.26 Тондела 2:2 Жил Висенте 50
7 Морейренсе 33 12 6 15 37 - 49 17.05.26 20:00 Морейренсе - АВС11.05.26 Тондела 2:0 Морейренсе02.05.26 Морейренсе 3:2 Эштрела Амадора25.04.26 Бенфика 4:1 Морейренсе20.04.26 Морейренсе 1:0 Эшторил10.04.26 Фамаликау 1:1 Морейренсе 42
8 Витория Гимараеш 33 12 6 15 39 - 49 17.05.26 20:00 Насьонал - Витория Гимараеш11.05.26 Витория Гимараеш 0:1 Каза Пия04.05.26 Спортинг Лиссабон 5:1 Витория Гимараеш25.04.26 Витория Гимараеш 2:0 Риу Аве18.04.26 Жил Висенте 0:1 Витория Гимараеш11.04.26 АВС 1:1 Витория Гимараеш 42
9 Эшторил 33 10 9 14 53 - 54 17.05.26 20:00 Эшторил - Бенфика10.05.26 Алверка 1:1 Эшторил03.05.26 Брага 1:1 Эшторил26.04.26 Эшторил 0:1 Фамаликау20.04.26 Морейренсе 1:0 Эшторил12.04.26 Эшторил 1:3 Порту 39
10 Алверка 33 10 9 14 35 - 51 17.05.26 20:00 Фамаликау - Алверка10.05.26 Алверка 1:1 Эшторил02.05.26 Порту 1:0 Алверка24.04.26 Алверка 2:1 Арока18.04.26 Насьонал 1:0 Алверка12.04.26 Алверка 3:1 Каза Пия 39
11 Арока 33 11 6 16 44 - 63 17.05.26 20:00 Арока - Тондела11.05.26 Жил Висенте 1:3 Арока02.05.26 Арока 2:2 Санта Клара24.04.26 Алверка 2:1 Арока19.04.26 Арока 1:0 Эштрела Амадора12.04.26 Брага 1:0 Арока 39
12 Санта Клара 33 9 9 15 32 - 40 17.05.26 20:00 Порту - Санта Клара11.05.26 Санта Клара 2:0 Насьонал02.05.26 Арока 2:2 Санта Клара26.04.26 Санта Клара 2:1 Брага18.04.26 Каза Пия 0:0 Санта Клара11.04.26 Санта Клара 0:2 Риу Аве 36
13 Риу Аве 33 8 11 14 34 - 56 17.05.26 20:00 Каза Пия - Риу Аве11.05.26 Риу Аве 1:4 Спортинг Лиссабон03.05.26 Риу Аве 0:0 Жил Висенте25.04.26 Витория Гимараеш 2:0 Риу Аве17.04.26 Риу Аве 2:2 АВС11.04.26 Санта Клара 0:2 Риу Аве 35
14 Насьонал 33 8 7 18 35 - 45 17.05.26 20:00 Насьонал - Витория Гимараеш11.05.26 Санта Клара 2:0 Насьонал02.05.26 Насьонал 1:2 АВС25.04.26 Тондела 0:2 Насьонал18.04.26 Насьонал 1:0 Алверка12.04.26 Бенфика 2:0 Насьонал 31
15 Эштрела Амадора 33 6 11 16 36 - 54 17.05.26 20:00 Брага - Эштрела Амадора11.05.26 Эштрела Амадора 0:0 Фамаликау02.05.26 Морейренсе 3:2 Эштрела Амадора26.04.26 Эштрела Амадора 1:2 Порту19.04.26 Арока 1:0 Эштрела Амадора11.04.26 Эштрела Амадора 0:1 Спортинг Лиссабон 29
16 Каза Пия 33 6 11 16 30 - 56 17.05.26 20:00 Каза Пия - Риу Аве11.05.26 Витория Гимараеш 0:1 Каза Пия03.05.26 Каза Пия 0:1 Тондела27.04.26 Жил Висенте 2:1 Каза Пия23.04.26 Каза Пия 0:1 Брага18.04.26 Каза Пия 0:0 Санта Клара 29
17 Тондела 33 6 10 17 26 - 52 17.05.26 20:00 Арока - Тондела11.05.26 Тондела 2:0 Морейренсе03.05.26 Каза Пия 0:1 Тондела29.04.26 Спортинг Лиссабон 2:2 Тондела25.04.26 Тондела 0:2 Насьонал19.04.26 Порту 2:0 Тондела 28
18 АВС 33 3 11 19 27 - 67 17.05.26 20:00 Морейренсе - АВС10.05.26 АВС 3:1 Порту02.05.26 Насьонал 1:2 АВС26.04.26 АВС 1:1 Спортинг Лиссабон17.04.26 Риу Аве 2:2 АВС11.04.26 АВС 1:1 Витория Гимараеш 20
Полная таблица

Николай Тытюк
