Футболист борется за жизнь после жуткого наезда авто на толпу в Англии
40-летнего мужчину обвинили в покушении на убийство
Футболист борется за жизнь после того, как автомобиль въехал в группу людей в Арнольде, Ноттингемшир. Полиция обвинила 40-летнего Дуэйна Энтони по пяти эпизодам покушения на убийство.
Инцидент произошел в субботу днем — красный Vauxhall Astra выехал на тротуар и сбил нескольких человек. Также мужчину обвиняют в угоне автомобиля, вождении без страховки и управлении машиной, несмотря на лишение водительских прав.
Клуб «Woodthorpe Park Rangers FC» сообщил, что под машину попали трое представителей команды, включая тренера. Один из игроков находится в критическом состоянии в больнице. Перед трагедией команда праздновала завершение сезона.
В клубе заявили, что это «ужасное и душераздирающее время» и попросили уважать приватность пострадавших и их семей.
Полиция подтвердила, что версия теракта не рассматривается, а расследование продолжается.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
