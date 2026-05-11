ФОТО. Вот о чем говорили Ламин Ямаль и Оливия Родриго

Звезда «Барселоны» Ламин Ямаль стал героем вирусного момента после чемпионского матча каталонцев.

В соцсетях завирусилось видео, на котором 18-летний вингер «Барселоны» общается с известной американской певицей Оливией Родриго прямо на газоне стадиона после игры.

По информации фанатских аккаунтов, находившиеся рядом микрофоны случайно записали короткий диалог между ними.

Оливия спросила футболиста, откуда он родом, а Ямаль ответил: «Моя мама из Экваториальной Гвинеи, а отец – из Марокко».

После этого актриса восторженно отреагировала: «Ого! Невероятно!».

Затем они сделали совместное фото и обменялись любезностями.

Фанаты «Барселоны» быстро разогнали кадры по соцсетям, а сам эпизод уже собрал сотни тысяч просмотров в X.

Ламин Ямаль продолжает оставаться одной из главных молодых суперзвезд мирового футбола не только на поле, но и за его пределами.