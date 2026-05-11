ФОТО. Вот о чем говорили Ламин Ямаль и Оливия Родриго
Встреча состоялась перед матчем Барселона – Реал
Звезда «Барселоны» Ламин Ямаль стал героем вирусного момента после чемпионского матча каталонцев.
В соцсетях завирусилось видео, на котором 18-летний вингер «Барселоны» общается с известной американской певицей Оливией Родриго прямо на газоне стадиона после игры.
По информации фанатских аккаунтов, находившиеся рядом микрофоны случайно записали короткий диалог между ними.
Оливия спросила футболиста, откуда он родом, а Ямаль ответил: «Моя мама из Экваториальной Гвинеи, а отец – из Марокко».
После этого актриса восторженно отреагировала: «Ого! Невероятно!».
Затем они сделали совместное фото и обменялись любезностями.
Фанаты «Барселоны» быстро разогнали кадры по соцсетям, а сам эпизод уже собрал сотни тысяч просмотров в X.
Ламин Ямаль продолжает оставаться одной из главных молодых суперзвезд мирового футбола не только на поле, но и за его пределами.
🎙️🚨 Nearby microphones recorded the brief conversation between Olivia Rodrigo and Lamine Yamal last night.— Barça Universal (@BarcaUniversal) May 11, 2026
Olivia: "Where are you from?"
Lamine: "My mom is from Equatorial Guinea, and my dad is from Morocco."
Olivia: "Oh wow! Amazing."
*They pose for the photo together*…
