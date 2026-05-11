Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Футболист сборной-дебютантки ЧМ попал под расследование в Новой Зеландии
Чемпионат мира
11 мая 2026, 21:35 |
73
0

Футболист сборной-дебютантки ЧМ попал под расследование в Новой Зеландии

Игрока Кабо-Верде подозревают в сексуальном нападении

11 мая 2026, 21:35 |
73
0
Футболист сборной-дебютантки ЧМ попал под расследование в Новой Зеландии
Getty Images/Global Images Ukraine

Полиция Новой Зеландии расследует инцидент с участием футболиста национальной сборной Кабо-Верде во время турнира FIFA Series в Окленде.

Жалоба касается предполагаемого «сексуального нападения после матча между Кабо-Верде и Чили на стадионе Eden Park в пятницу, 27 марта и касается игрока сборной Кабо-Верде».

Федерация футбола Новой Зеландии (NZF), которая организовывала турнир FIFA Series в Окленде, заявила The Athletic, что ей известно об «обвинениях в отношении игрока из Кабо-Верде и его действий во время пребывания в Окленде» после сообщений в медиа, однако отметила, что полиция пока не обращалась к ней.

Предполагаемый инцидент произошел во время мартовских матчей FIFA Series – серии товарищеских турниров с участием четырех сборных, проходивших в разных странах мира.

Новая Зеландия принимала Кабо-Верде, Финляндию и Чили в одном из таких турниров, созданных ФИФА для того, чтобы команды из разных конфедераций могли играть между собой. Каждая сборная провела только два матча против других участников: Кабо-Верде проиграла Чили 2:4 и сыграла вничью с Финляндией 1:1.

ФИФА заявила, что находится в контакте с NZF по поводу предполагаемого инцидента.

Кабо-Верде впервые в истории вышла на чемпионат мира, где попала в группу с Испанией, Уругваем и Саудовской Аравией. На турнире африканцы стартуют матчем с Испанией, который состоится в Атланте (США) 15 июня.

По теме:
Легендарный тренер готов вернуться в сборную Кюрасао перед ЧМ-2026
Без Дибалы. Аргентина удивила расширенной заявкой на ЧМ-2026
Лидер сборной Мексики стал амбассадором букмекерского бренда
сборная Кабо-Верде по футболу Новая Зеландия расследование ЧМ-2026 по футболу
Иван Чирко Источник: The Athletic
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ сообщил о смене места проведения матча 29-го тура
Футбол | 11 мая 2026, 20:17 0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ сообщил о смене места проведения матча 29-го тура
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ сообщил о смене места проведения матча 29-го тура

«Колос» и «Оболонь» сыграют в Киеве

Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
Футбол | 11 мая 2026, 08:32 20
Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера

Тренер хочет усилений

Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Футбол | 11.05.2026, 09:54
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Чемпионское Эль-Классико. Барселона выиграла титул, обыграв Реал
Футбол | 10.05.2026, 23:57
Чемпионское Эль-Классико. Барселона выиграла титул, обыграв Реал
Чемпионское Эль-Классико. Барселона выиграла титул, обыграв Реал
Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
Теннис | 11.05.2026, 18:05
Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
10.05.2026, 06:44 5
Футбол
Миколенко выбрал клуб, с которым свяжет свое будущее
Миколенко выбрал клуб, с которым свяжет свое будущее
10.05.2026, 07:02 2
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
10.05.2026, 06:23 13
Футбол
Панатинаикос с лидером сборной Украины выиграл чемпионат Греции
Панатинаикос с лидером сборной Украины выиграл чемпионат Греции
09.05.2026, 21:40
Волейбол
ФОТО. Жуткое зрелище. Как выглядит лицо Уордли после боя с Дюбуа
ФОТО. Жуткое зрелище. Как выглядит лицо Уордли после боя с Дюбуа
10.05.2026, 01:59
Бокс
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением о сборной Украины
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением о сборной Украины
10.05.2026, 07:32 3
Футбол
Александр Усик снова допустил ошибку
Александр Усик снова допустил ошибку
11.05.2026, 08:52 2
Бокс
Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
10.05.2026, 08:40 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем