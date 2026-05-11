Футболист сборной-дебютантки ЧМ попал под расследование в Новой Зеландии

Полиция Новой Зеландии расследует инцидент с участием футболиста национальной сборной Кабо-Верде во время турнира FIFA Series в Окленде.

Жалоба касается предполагаемого «сексуального нападения после матча между Кабо-Верде и Чили на стадионе Eden Park в пятницу, 27 марта и касается игрока сборной Кабо-Верде».

Федерация футбола Новой Зеландии (NZF), которая организовывала турнир FIFA Series в Окленде, заявила The Athletic, что ей известно об «обвинениях в отношении игрока из Кабо-Верде и его действий во время пребывания в Окленде» после сообщений в медиа, однако отметила, что полиция пока не обращалась к ней.

Предполагаемый инцидент произошел во время мартовских матчей FIFA Series – серии товарищеских турниров с участием четырех сборных, проходивших в разных странах мира.

Новая Зеландия принимала Кабо-Верде, Финляндию и Чили в одном из таких турниров, созданных ФИФА для того, чтобы команды из разных конфедераций могли играть между собой. Каждая сборная провела только два матча против других участников: Кабо-Верде проиграла Чили 2:4 и сыграла вничью с Финляндией 1:1.

ФИФА заявила, что находится в контакте с NZF по поводу предполагаемого инцидента.

Кабо-Верде впервые в истории вышла на чемпионат мира, где попала в группу с Испанией, Уругваем и Саудовской Аравией. На турнире африканцы стартуют матчем с Испанией, который состоится в Атланте (США) 15 июня.