ФОТО. Жена игрока Арсенала загадочно убрала все упоминания о нем

У нападающего «Арсенала» Леандро Троссарда возникли проблемы в личной жизни – его жена Лаура Хилвен удалила все совместные фотографии из соцсетей и перестала появляться с обручальным кольцом.

33-летняя Лаура стерла свадебные снимки, романтические фото с отдыха и публикации с «Эмирейтс», где пара позировала в футболках «Арсенала». По словам источников, сейчас по ее Instagram невозможно понять, что они вообще были вместе.

Троссард и Лаура женаты с 2019 года, а их отношения длились почти 13 лет. Ранее девушка регулярно публиковала признания в любви, фото с помолвки и подписи вроде: «Я не представляю жизнь ни с кем, кроме тебя» и «Один год позади – впереди вечность».

Также Лаура удалила совместные фотографии с отдыха на Ибице и поездки на Уимблдон. Последний раз с обручальным кольцом ее видели в декабре.

На фоне слухов о кризисе в семье Троссард продолжает один из важнейших сезонов в карьере. «Арсенал» борется за первое чемпионство Англии с 2004 года и вышел в финал Лига чемпионов, где сыграет против «Пари Сен-Жермен».

Бельгиец перешел в «Арсенал» из «Брайтона» в 2023 году за 27 миллионов фунтов и с тех пор провел более 120 матчей за лондонский клуб.