Моуриньо готов вернуться в Реал. Поставил два условия

По информации испанских СМИ, Жозе Моуриньо хочет и готов вернуться в Реал, несмотря на нынешние проблемы в команде, где под конец сложного сезона подрались Федерико Вальверде и Орельен Тчуамени.

Сообщается, что опытный наставник возглавит Реал, если будут выполнены два условия.

Во-первых, Моуриньо хочет, чтобы в трансферной работе учитывались его приоритеты. Не обязательно покупать конкретного игрока, но нужно усилить те позиции, которые нужны тренера, а не набирать футболистов, которых хочет руководство.

Во-вторых, португалец хочет, чтобы все службы клуба работали слаженно и вместе – это касается скаутинга, менеджеров, мединцинского отдела и других.

Моуриньо не нравится ситуация с постоянными конфликтами внутри команды, а также между службами.