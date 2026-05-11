  4. Моуриньо готов вернуться в Реал. Поставил два условия
Испания
11 мая 2026, 20:16 | Обновлено 11 мая 2026, 20:18
Моуриньо готов вернуться в Реал. Поставил два условия

Не только контроль над трансферами

11 мая 2026, 20:16 | Обновлено 11 мая 2026, 20:18
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

По информации испанских СМИ, Жозе Моуриньо хочет и готов вернуться в Реал, несмотря на нынешние проблемы в команде, где под конец сложного сезона подрались Федерико Вальверде и Орельен Тчуамени.

Сообщается, что опытный наставник возглавит Реал, если будут выполнены два условия.

Во-первых, Моуриньо хочет, чтобы в трансферной работе учитывались его приоритеты. Не обязательно покупать конкретного игрока, но нужно усилить те позиции, которые нужны тренера, а не набирать футболистов, которых хочет руководство.

Во-вторых, португалец хочет, чтобы все службы клуба работали слаженно и вместе – это касается скаутинга, менеджеров, мединцинского отдела и других.

Моуриньо не нравится ситуация с постоянными конфликтами внутри команды, а также между службами.

Бенфика Жозе Моуриньо Реал Мадрид Ла Лига
Иван Зинченко Источник: AS
