ВИДЕО. Бильярдный удар: украинец забил в матче с четырьмя голами

Украинский полузащитник Егор Глушач стал автором первого гола в матче 13-го тура чемпионата Литвы между клубами «Банга» и «Трансинвест».

Глушач уже на 3-й минуте встречи вывел «Трансинвест» вперед.

Быстрый гол украинца не принес положительного результата. «Банга» совершила камбэк после двух пропущенных мячей – 2:2.

В этом сезоне Егор отыграл 13 матчей, забив шесть мячей и отдав один ассист.

После 13 сыгранных матчей «Трансинвест» идет третьим в турнирной таблице (22 балла).

Чемпионат Литвы. 13-й тур, 10 мая

«Банга» – «Трансинвест» – 2:2

Голы: Венцкус, 42, Аппиа, 90+6 (пен.) – Глушач, 3, Танака, 23

