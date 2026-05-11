ВИДЕО. Бильярдный удар: украинец забил в матче с четырьмя голами
Егор Глушач напомнил о себе голом
Украинский полузащитник Егор Глушач стал автором первого гола в матче 13-го тура чемпионата Литвы между клубами «Банга» и «Трансинвест».
Глушач уже на 3-й минуте встречи вывел «Трансинвест» вперед.
Быстрый гол украинца не принес положительного результата. «Банга» совершила камбэк после двух пропущенных мячей – 2:2.
В этом сезоне Егор отыграл 13 матчей, забив шесть мячей и отдав один ассист.
После 13 сыгранных матчей «Трансинвест» идет третьим в турнирной таблице (22 балла).
Чемпионат Литвы. 13-й тур, 10 мая
«Банга» – «Трансинвест» – 2:2
Голы: Венцкус, 42, Аппиа, 90+6 (пен.) – Глушач, 3, Танака, 23
