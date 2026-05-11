Кто рассудит игры Динамо и Шахтера? Судейские назначения на 28-й тур УПЛ

Комитеты Украинской ассоциации футбола определились с бригадами арбитров, которые будут работать на матчах 28-го тура чемпионата Украины.

Очередной тур чемпионата Украины пройдет всего за два дня: с 12 по 13 мая.

Домашний матч киевского «Динамо» против «Колоса» будет обслуживать арбитр Андрей Коваленко. Поединок состоится 13 мая, начало – в 15:30.

Николай Балакин назначен на матч «Шахтер» – «Оболонь», который также пройдет 13 мая (18:00).

Судейские назначения на 28-й тур УПЛ