Англия14 мая 2026, 16:21 | Обновлено 14 мая 2026, 16:40
688
0
МЮ или Барселона: Рэшфорд публично сделал выбор
Форвард хочет остаться в каталонской команде
14 мая 2026, 16:21 | Обновлено 14 мая 2026, 16:40
688
0
Форвард Маркус Рэшфорд, который на правах аренды из Манчестер Юнайтед выступает за Барселону, не хотел бы возвращаться в МЮ, а предпочитает и дальше играть в Испании.
«Я не могу сделать так, чтобы точно играть в одной или другой команде. Но если бы мог, то выбрал бы Барселону. Мне тут все очень нравится, так что посмотрим, что выйдет в итоге», – сказал Рэшфорд.
Известно, что Барселона хочет выкупить контракт игрока, но надеется снизить стоимость трансфера.
Рэшфорд забил 14 голов и сделал 14 ассистов в 47 матчах.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 мая 2026, 13:07 27
Команды сыграют 16 мая на стадионе имени Валерия Лобановского
Футбол | 14 мая 2026, 16:06 0
Артем Довбик может покинуть Рому
Футбол | 13.05.2026, 18:29
Футбол | 14.05.2026, 07:37
Теннис | 13.05.2026, 23:53
Комментарии 0
Популярные новости
13.05.2026, 09:42 20
13.05.2026, 00:29 2
12.05.2026, 21:02
13.05.2026, 09:29 10
13.05.2026, 23:23 96
13.05.2026, 00:49
13.05.2026, 19:22 13
14.05.2026, 09:15