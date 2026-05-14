14 мая 2026, 16:21 | Обновлено 14 мая 2026, 16:40
МЮ или Барселона: Рэшфорд публично сделал выбор

Форвард хочет остаться в каталонской команде

Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Форвард Маркус Рэшфорд, который на правах аренды из Манчестер Юнайтед выступает за Барселону, не хотел бы возвращаться в МЮ, а предпочитает и дальше играть в Испании.

«Я не могу сделать так, чтобы точно играть в одной или другой команде. Но если бы мог, то выбрал бы Барселону. Мне тут все очень нравится, так что посмотрим, что выйдет в итоге», – сказал Рэшфорд.

Известно, что Барселона хочет выкупить контракт игрока, но надеется снизить стоимость трансфера.

Рэшфорд забил 14 голов и сделал 14 ассистов в 47 матчах.

Иван Зинченко Источник: Sky Sports
