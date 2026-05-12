Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Павел МАТВИЙЧЕНКО: «Это психологически ударило по нам»
Украина. Премьер лига
12 мая 2026, 22:54 |
171
0

Павел МАТВИЙЧЕНКО: «Это психологически ударило по нам»

Тренер «Полтавы» прокомментировал поражение от «Шахтера»

12 мая 2026, 22:54 |
171
0
Павел МАТВИЙЧЕНКО: «Это психологически ударило по нам»
СК Полтава. Павел Матвийченко

Тренер «Полтавы» Павел Матвийченко прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (0:4) в матче 27-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Спасибо нашим футболистам, которые отдавались настолько, насколько хватало мастерства. Первый тайм был более-менее таким, как мы и планировали: бороться, вести высокий прессинг. К сожалению, у нас уже просматривается печальная тенденция. Последние минуты – и мы теряем концентрацию. Этот гол в раздевалку психологически ударил по нашим футболистам. Мы пытались в раздевалке успокоить, подсказать, что нужно делать. Но мы понимаем, что против «Шахтера» – команды европейского уровня – трудно выходить и противостоять.

– Команда была психологически готова? Не давило ли то, что после матча «горняки» собирались уже праздновать чемпионство?

– Здесь не нужно психологически готовить игроков. В каждой своей игре против грандов футболисты хотят показать лучшую игру. Некоторые моменты были эмоциональными, но давления не было.

По теме:
Шахтер – Оболонь. Текстовая трансляция матча
Батон ЗАБЕРГДЖА: «Был напряженный матч, нервы порой сдавали»
Тимур СТЕЦЬКОВ: «Моя ошибка, прострел шел, я не закрыл ближнюю стойку»
Полтава чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Полтава - Шахтер Павел Матвийченко пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: СК Полтава
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона приняла решение после скандального заявления Флорентино Переса
Футбол | 12 мая 2026, 22:25 0
Барселона приняла решение после скандального заявления Флорентино Переса
Барселона приняла решение после скандального заявления Флорентино Переса

Каталонский клуб готов к юридическим действиям

Динамо договорилось о трансфере топ-бомбардира Премьер-лиги – источник
Футбол | 12 мая 2026, 14:47 25
Динамо договорилось о трансфере топ-бомбардира Премьер-лиги – источник
Динамо договорилось о трансфере топ-бомбардира Премьер-лиги – источник

Переход Бабукарра Фаала из львовских «Карпат» обойдется киевскому клубу в 3,6 миллиона евро

Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Футбол | 12.05.2026, 19:48
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
Футбол | 12.05.2026, 07:08
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Футбол | 12.05.2026, 06:23
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме
12.05.2026, 15:43 11
Теннис
Йожеф Сабо ответил Кличко, который призывал покинуть Киев
Йожеф Сабо ответил Кличко, который призывал покинуть Киев
11.05.2026, 10:33 8
Футбол
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
12.05.2026, 07:36 11
Футбол
Шахтер подписал двух футболистов на следующий сезон. Срна подтвердил
Шахтер подписал двух футболистов на следующий сезон. Срна подтвердил
10.05.2026, 19:25 2
Футбол
Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
12.05.2026, 13:30 54
Хоккей
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
11.05.2026, 09:54 10
Футбол
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
12.05.2026, 04:10 67
Футбол
Турки Аль-Шейх решил организовать один из крупнейших боев в боксе
Турки Аль-Шейх решил организовать один из крупнейших боев в боксе
11.05.2026, 09:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем