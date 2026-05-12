Павел МАТВИЙЧЕНКО: «Это психологически ударило по нам»

Тренер «Полтавы» Павел Матвийченко прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (0:4) в матче 27-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Спасибо нашим футболистам, которые отдавались настолько, насколько хватало мастерства. Первый тайм был более-менее таким, как мы и планировали: бороться, вести высокий прессинг. К сожалению, у нас уже просматривается печальная тенденция. Последние минуты – и мы теряем концентрацию. Этот гол в раздевалку психологически ударил по нашим футболистам. Мы пытались в раздевалке успокоить, подсказать, что нужно делать. Но мы понимаем, что против «Шахтера» – команды европейского уровня – трудно выходить и противостоять.

– Команда была психологически готова? Не давило ли то, что после матча «горняки» собирались уже праздновать чемпионство?

– Здесь не нужно психологически готовить игроков. В каждой своей игре против грандов футболисты хотят показать лучшую игру. Некоторые моменты были эмоциональными, но давления не было.