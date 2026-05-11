Цифры и факты. Важнейшие события 27-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 27-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер», разгромив «Полтаву», становится недосягаемым для преследователей и завоевывает 16-й чемпионский титул, причем 12-й раз – досрочно.

Горняки одерживают в общем 5-ю победу подряд (мячи 12-3), а на чужих полях – 4-ю (мячи 11-3).

Оранжево-черные празднуют 20-ю викторию под руководством Арды Турана в чемпионатах Украины и 10-ю с крупным счетом – во всех турнирах (ЧУ – 8, ЕК – 2).

Общая беспроигрышная серия «Шахтера» достигает 19 матчей (+15=4), а гостевая – 21 (+13=7).

Дончане не уходят с поля без гола 12 игр подряд.

Дмитрий Ризнык проводит 200-й матч в карьере (ЧУ – 145, КУ – 15, ЕК – 36, СУ – 4), а Егор Назарина – 100-й в рядах «Шахтера» (ЧУ – 71, КУ – 7, ЕК – 22).

Дмитрий Крыськив, ставший автором «золотого» гола горняков, забивает 100-й мяч оранжево-черных во всех турнирах при Арде Туране (ЧУ – 62, КУ – 2, ЕК – 36).

30-й мяч в украинской карьере забивает Лассина Траоре (ЧУ – 25, КУ – 1, СК – 2, ЕК – 2).

Безвыигрышная серия «Полтавы» достигает 13 матчей, как в общем (=4-9), так и на своем поле (=3-10).

Малиново-золотые пропускают 25 игр кряду, а в родных стенах – 13.

«Полесье» одерживает 3-ю победу подряд (мячи 6-2).

Житомиряне празднуют 20-ю викторию в родных стенах.

Александр Филиппов, ставший автором 10-го гола желто-зеленых в поединках с «горожанами», забивает 50-й мяч в украинской карьере (ЧУ – 44, КУ – 5, ЕК – 1).

Александр Филиппов забивает «Александрии» больше, чем кому-либо – 7 мячей. 6 раз он поражал ворота черно-желто-зеленых в чемпионатах Украины (4 гола – за «Десну», по 1 – за «Днепр-1» и «Полесье») и 1 – в Кубке Украины (за краматорский «Авангард»).

ФК Полесье. Александр Филиппов

Николай Гайдучик, ставший автором 10-го гола «джокеров» житомирян в этом сезоне, забивает свой 5-й мяч «горожанам» (3 – за «Верес», 2 – за «Полесье»).

Евгений Волынец пропускает 150-й мяч в чемпионатах Украины.

«Александрия» продлевает общую беспроигрышную серию до 19 матчей (=6-13), обновляя личный антирекорд, а гостевую – до 16 (=7-9), повторяя клубное «достижение» 24-летней давности.

Черно-желто-зеленые пропускают в общем 19 игр подряд, поднимая планку личного «рекорда», а на чужих полях – 14.

Мяч, забитый Николаем Гайдучиком, становится 50-м, пропущенным «горожанами» в этом сезоне.

ЛНЗ делает 3-ю ничью подряд, как в общем, так и в родных стенах.

«Сиреневые» прерывают свою рекордную домашнюю голевую серию, которая составила 7 игр. Последний раз черкасщане не забивали гостям 3 ноября 2025 года – 0:1 с «Карпатами».

ЛНЗ 30-й раз обходится без голов в элитном дивизионе.

100-й матч на тренерском посту в чемпионатах Украины проводит Виталий Пономарев (+40=36-24, 122-85).

«Динамо» подписывает первую мировую под руководством Игоря Костюка (в 14-й игре).

Завершается самая продолжительная в этом сезоне безничейная серия бело-синих, которая составила 17 матчей (+10-7). Последний раз киевляне делили очки с соперниками 18 октября 2025 года – 1:1 в гостях с «Зарей».

«Заря» и «Металлист 1925» впервые расходятся миром (в 7-й игре).

Команды Виктора Скрипника делают 40-ю ничью в чемпионатах Украины.

Голевая серия луганчан достигает 11 матчей.

Харьковчане подписывают 20-ю мировую с хозяевами, в том числе 3-ю кряду.

Подопечные Младена Бартуловича 10-й раз делят очки с соперниками в этом сезоне.

«Колос» становится автором 80-й победы хозяев в УПЛ-2025/26.

Ковалевцы проводят 100-й матч на своем поле (+34=30-36, 94-100).

«Колоски» одерживают в общем 4-ю победу подряд (мячи 7-0), а в родных стенах – 3-ю (мячи 4-0).

Руслан Костышин празднует 40-ю викторию на тренерском посту в чемпионатах Украины.

Общая сухая серия «Колоса» достигает 360 минут, а домашняя – 362-х.

Иван Пахолюк проводит 10-й сухой матч в этом сезоне.

«Кудровка» терпит 10-е поражение в гостях.

Александр Протченко становится самым молодым тренером УПЛ-2025/26. Дебютный матч в элитном дивизионе он проводит в 33 года 217 дней.

«Кривбасс» проводит 750-й матч в чемпионатах Украины (+255=200-295, 791-910).

«Карпаты» прерывают две свои сухие серии: рекордную общую – на 687-й минуте и гостевую - на 400-й.

«Львы» 10-й раз обходятся без голов на чужих полях.

«Верес» делает 80-ю ничью в элитном дивизионе, в том числе 10-ю в этом чемпионате.

Красно-черные проводят 70-й сухой матч в УПЛ, в том числе 10-й в нынешнем сезоне.

Безвыигрышная серия «Руха» достигает 11 игр (=2-9).

Желто-черные прерывают свою «рекордную» серию с пропущенными голами, которая составила 11 матчей. Последний раз подопечные Ивана Федыка играли на «ноль» 7 декабря 2025 года – 1:0 дома с «Полесьем».

«Эпицентр» делает 4-ю ничью подряд в общем, а «Оболонь» – 5-ю в родных стенах.

«Пивовары» подписывают 20-ю мировую с гостями, а также 10-ю под руководством Александра Антоненко.

«Оболонь» вносит две поправки в таблицу личных рекордов, забивая на своем поле 4 матча подряд и пропуская в общем 8 игр кряду.

Сергей Суханов проводит 74-й матч в УПЛ и становится новым рекордсменом клуба, обойдя Руслана Черненко.

Тарас Мороз становится автором первого дубля «джокеров» «пивоваров». При этом второй его гол оказывается 100-м, пропущенным Олегом Билыком в элитном дивизионе.

100-й матч в чемпионатах Украины проводят Назар Волошин («Динамо»), Иван Калюжный («Металлист 1925») и Александр Козак («Кудровка»), 50-й – Артем Слесар («Заря»), Денис Слюсар («Рух») и Денис Теслюк («Оболонь»), 1-й – Даниил Власюк («Александрия»).

25-й мяч в УПЛ забивает Лассина Траоре, 15-й – Дмитрий Крыськив, 5-й – Изаки, 1-й – Рейнальдиньо Верлей (в 4-й игре) и Папа Яде (в 10-й).

1-й дубль в чемпионатах Украины делают Тарас Лях (в 14-м матче) и Изаки (в 21-м).

Александр Филиппов становится автором 90-го гола «джокеров» в этом сезоне.

1-й сухой матч в украинских чемпионатах проводит Егор Клименко (в 3-й игре).

50-й «горчичник» зарабатывают для своих команд в сезоне-2025/26 Глейкер Мендоса («Кривбасс») и Владислав Супряга («Заря»).

30-й матч в элитном дивизионе проводит арбитр из Киева Клим Заброда.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ