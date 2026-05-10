  4. Вест Хэм установил уникальный антирекорд АПЛ
Вест Хэм установил уникальный антирекорд АПЛ

«Молотобойцы» проиграли все 6 домашних лондонских дерби в сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Вест Хэм Юнайтед установил уникальный антирекорд Английской Премьер-лиги.

«Молотобойцы» умудрились проиграть все шесть домашних лондонских дерби в одном сезоне.

Вест Хэм проиграл Челси, Тоттенхэму, Кристал Пэлас, Брентфорду, Фулхэму и Арсеналу с суммарным счетом 2:14.

Вест Хэм Юнайтед в домашних лондонских дерби в АПЛ в сезоне 2025/26

  • Вест Хэм Юнайтед – Арсенал – 0:1
  • Вест Хэм Юнайтед – Фулхэм – 0:1
  • Вест Хэм Юнайтед – Брентфорд – 0:2
  • Вест Хэм Юнайтед – Кристал Пэлас – 1:2
  • Вест Хэм Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур – 0:3
  • Вест Хэм Юнайтед – Челси – 1:5
