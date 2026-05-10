Вест Хэм установил уникальный антирекорд АПЛ
«Молотобойцы» проиграли все 6 домашних лондонских дерби в сезоне
Вест Хэм Юнайтед установил уникальный антирекорд Английской Премьер-лиги.
«Молотобойцы» умудрились проиграть все шесть домашних лондонских дерби в одном сезоне.
Вест Хэм проиграл Челси, Тоттенхэму, Кристал Пэлас, Брентфорду, Фулхэму и Арсеналу с суммарным счетом 2:14.
Вест Хэм Юнайтед в домашних лондонских дерби в АПЛ в сезоне 2025/26
- Вест Хэм Юнайтед – Арсенал – 0:1
- Вест Хэм Юнайтед – Фулхэм – 0:1
- Вест Хэм Юнайтед – Брентфорд – 0:2
- Вест Хэм Юнайтед – Кристал Пэлас – 1:2
- Вест Хэм Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур – 0:3
- Вест Хэм Юнайтед – Челси – 1:5
West Ham are the first side in English league history to have lost six home London derby games in a single season. 🤯 https://t.co/ZWpPJdaMyl— Squawka (@Squawka) May 10, 2026
