Вест Хэм установил уникальный антирекорд АПЛ

Вест Хэм Юнайтед установил уникальный антирекорд Английской Премьер-лиги.

«Молотобойцы» умудрились проиграть все шесть домашних лондонских дерби в одном сезоне.

Вест Хэм проиграл Челси, Тоттенхэму, Кристал Пэлас, Брентфорду, Фулхэму и Арсеналу с суммарным счетом 2:14.

Вест Хэм Юнайтед в домашних лондонских дерби в АПЛ в сезоне 2025/26

Вест Хэм Юнайтед – Арсенал – 0:1

Вест Хэм Юнайтед – Фулхэм – 0:1

Вест Хэм Юнайтед – Брентфорд – 0:2

Вест Хэм Юнайтед – Кристал Пэлас – 1:2

Вест Хэм Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур – 0:3

Вест Хэм Юнайтед – Челси – 1:5