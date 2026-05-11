Обнародованы оценки Ильи Забарного за матч чемпионата Франции с Брестом

Украинский защитник провел на поле все 90 минут

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Стали известны оценки украинского защитника «ПСЖ» Ильи Забарного за матч 33-го тура чемпионата Франции с «Брестом».

Парижская команда добыла победу со счетом 1:0.

Илья Забарный вышел в стартовом составе, провел на поел все 90 минут, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили его игру в 7.1 и 6.9 баллов соответственно.

Лучшим по версии WhoScored стал фулбек хозяев поля Сенни Меюлю с оценкой 8.7. SofaScore выделил вратарь гостей Грегора Куде – 5 сейвов и 9.3 балла.

Даниил Кирияка
