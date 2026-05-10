Изаки вошел в тройку молодых дуплетистов-легионеров дальнего зарубежья

Изаки стал одним из самых молодых дуплетистов-легионеров из дальнего зарубежья в истории чемпионатов Украины. Премьерный дубль в УПЛ в матче с «Полтавой» (4:0) бразильский полузащитник «Шахтера» сделал в 19 лет 75 дней.

Среди «дальних» иностранцев в более юном возрасте забивали два мяча за игру только нигериец Эммануэль Окодува из «Арсенала» и соотечественник и одноклубник Изаки Лука Мейреллиш.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые дуплетисты-легионеры из дальнего зарубежья в чемпионатах Украины