Украина. Премьер лига
10 мая 2026, 20:44
Изаки вошел в тройку молодых дуплетистов-легионеров дальнего зарубежья

Премьерный дубль в УПЛ бразильский хавбек горняков сделал в 19 лет 75 дней

ФК Шахтер. Изаки

Изаки стал одним из самых молодых дуплетистов-легионеров из дальнего зарубежья в истории чемпионатов Украины. Премьерный дубль в УПЛ в матче с «Полтавой» (4:0) бразильский полузащитник «Шахтера» сделал в 19 лет 75 дней.

Среди «дальних» иностранцев в более юном возрасте забивали два мяча за игру только нигериец Эммануэль Окодува из «Арсенала» и соотечественник и одноклубник Изаки Лука Мейреллиш.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые дуплетисты-легионеры из дальнего зарубежья в чемпионатах Украины

Возраст

Игрок

Страна

Клуб

Дата

Соперник

Счет

18 лет 238 дней

Эммануэль ОКОДУВА

Нигерия

Арсенал

17.07.2002

Волынь

8:1 (д)

18 лет 274 дня

ЛУКА МЕЙРЕЛЛИШ

Бразилия

Шахтер

14.12.2025

Эпицентр

5:0 (д)

19 лет 75 дней

ИЗАКИ

Бразилия

Шахтер

10.05.2026

Полтава

4:0 (г)

19 лет 86 дней

Кевин КЕЛСИ

Венесуэла

Шахтер

21.10.2023

ЛНЗ

3:0 (д)

19 лет 191 день

ТЕТЕ

Бразилия

Шахтер

25.08.2019

Мариуполь

5:1 (д)

19 лет 212 дней

КАУАН ЭЛИАС

Бразилия

Шахтер

26.10.2025

Кудровка

4:0 (д)

19 лет 251 день

Аллахьяр САЙЯДМАНЕШ

Иран

Заря

07.03.2021

Львов

4:0 (д)

19 лет 319 дней

ДУГЛАС КОСТА

Бразилия

Шахтер

30.07.2010

Арсенал

3:1 (г)

19 лет 334 дня

НЕВЕРТОН

Бразилия

Шахтер

03.05.2025

Черноморец

3:0 (г)

