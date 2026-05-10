Леоненко разнес коуча Динамо: «А зачем на поле вообще выходить?»

Легенда киевского Динамо Виктор Леоненко разнес коуча «бело-синих» Игоря Костюка, жаловавшегося на газон стадиона в Черкассах после матча против ЛНЗ.

– После матча Игорь Костюк заявил, что трава на стадионе ЛНЗ была не подстрижена и это такая хитрость со стороны соперника. Что вы думаете по этому поводу?

– Простой ответ: а зачем вы тогда вообще на поле выходили? Трава там высокая, мокрая и тому подобное... У Динамо что, много технических футболистов, чтобы на состояние газона жаловаться? – сказал Леоненко.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает 3 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 54 турнирных балла после 27 сыгранных матчей. Динамо находится на 4 строчке с 48 баллами.