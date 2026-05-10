Чемпионская игра. Известны стартовые составы на матч Полтава – Шахтер

10 мая в 15:30 по киевскому времени начнется матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полтава» и «Шахтер».

Перед началом поединка наставники обеих команд назвали стартовые составы своих коллективов на игру.

Главным арбитром встречи назначен Дмитрий Евтухов из Днепра. Матч пройдет во Львове на стадионе Арена-Львов.

Стали известны стартовые составы на матч Полтава – Шахтер:

Полтава: Минчев, Ухань, Пидлепич, Веремиенко, Савенков, Даниленко, Дорошенко, Одарюк, Сад, Вивдич, Сухоручко

Шахтер: Ризнык, Траоре, Бондарь, Крыськив, Педро Энрике, Изаки, Азаров, Бондаренко, Матвиенко, Лукас, Проспер