Чемпионская игра. Известны стартовые составы на матч Полтава – Шахтер

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
10 мая 2026, 14:24 |
Матч 27-го тура УПЛ начнется в 15:30

Коллаж Sport.ua

10 мая в 15:30 по киевскому времени начнется матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полтава» и «Шахтер».

Перед началом поединка наставники обеих команд назвали стартовые составы своих коллективов на игру.

Главным арбитром встречи назначен Дмитрий Евтухов из Днепра. Матч пройдет во Львове на стадионе Арена-Львов.

Стали известны стартовые составы на матч Полтава – Шахтер:

Полтава: Минчев, Ухань, Пидлепич, Веремиенко, Савенков, Даниленко, Дорошенко, Одарюк, Сад, Вивдич, Сухоручко

Шахтер: Ризнык, Траоре, Бондарь, Крыськив, Педро Энрике, Изаки, Азаров, Бондаренко, Матвиенко, Лукас, Проспер

Дмитрий Вус
Вперед Шахтар! Вся Україна чекає на Чемпіонство 🥳🥳🥳
Дєрьнамо, голос! Голос із 4-6 місця давайте ! Загнали вас у будку і там скуліть 😂
