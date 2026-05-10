Ассан СЕК: «Я действительно счастлив»
Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал победу над «Карпатами»
Полузащитник «Кривбасса» Ассан Сек прокомментировал победу над львовскими «Карпатами» (1:0) в матче 27-го тура Украинской Премьер-лиги.
– Ассан, как ты можешь прокомментировать игру?
– Это был очень интересный матч как для команды, так и для меня лично. Дело в том, что сегодня я играл на позиции центрального нападающего, поэтому действительно счастлив, что мне удалось забить победный гол.
– Болельщики заряжали вас максимальной энергией?
– Да, и это была замечательная атмосфера. Действительно хорошая атмосфера благодаря нашим болельщикам, которые постоянно подбадривают нас, чтобы мы показывали свой максимум на поле. И мы это сделали – заработали эти три очка и теперь готовимся к следующему матчу против «Вереса». Это очень важно и для нас, и для наших болельщиков.
– В целом матч был очень непростым. Согласен?
– Да, должен признать, это была тяжелая игра. Действительно непростой матч. Поэтому нам крайне важно сохранять этот ритм и в дальнейшем, чтобы двигаться вперед и побеждать в следующих турах. Мы должны быть едиными: и когда атакуем, и когда приходится обороняться.
