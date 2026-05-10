Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ассан СЕК: «Я действительно счастлив»
Украина. Премьер лига
10 мая 2026, 20:50 |
56
0

Ассан СЕК: «Я действительно счастлив»

Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал победу над «Карпатами»

10 мая 2026, 20:50 |
56
0
Ассан СЕК: «Я действительно счастлив»
ФК Кривбасс. Ассан Сек

Полузащитник «Кривбасса» Ассан Сек прокомментировал победу над львовскими «Карпатами» (1:0) в матче 27-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Ассан, как ты можешь прокомментировать игру?

– Это был очень интересный матч как для команды, так и для меня лично. Дело в том, что сегодня я играл на позиции центрального нападающего, поэтому действительно счастлив, что мне удалось забить победный гол.

– Болельщики заряжали вас максимальной энергией?

– Да, и это была замечательная атмосфера. Действительно хорошая атмосфера благодаря нашим болельщикам, которые постоянно подбадривают нас, чтобы мы показывали свой максимум на поле. И мы это сделали – заработали эти три очка и теперь готовимся к следующему матчу против «Вереса». Это очень важно и для нас, и для наших болельщиков.

– В целом матч был очень непростым. Согласен?

– Да, должен признать, это была тяжелая игра. Действительно непростой матч. Поэтому нам крайне важно сохранять этот ритм и в дальнейшем, чтобы двигаться вперед и побеждать в следующих турах. Мы должны быть едиными: и когда атакуем, и когда приходится обороняться.

По теме:
Защитник Оболони рассказал о мужском разговоре в раздевалке
Шахтер в двух матчах с Полтавой забил 11 мячей
СРНА: «Это был самый сложный сезон в истории Шахтера»
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Кривбасс - Карпаты Ассан Сек
Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полтава – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 10 мая 2026, 13:30 15
Полтава – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полтава – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Горняки» оформят чемпионство в случае победы

ПСЖ – Брест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Футбол | 10 мая 2026, 20:49 0
ПСЖ – Брест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
ПСЖ – Брест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок 33-го тура Лиги 1 состоится 10 мая в 22:00 по Киеву

Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
Футбол | 10.05.2026, 09:44
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
Футбол | 10.05.2026, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
Футбол | 10.05.2026, 08:40
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
10.05.2026, 10:04
Бокс
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
10.05.2026, 01:45 36
Бокс
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
08.05.2026, 22:59 193
Хоккей
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
09.05.2026, 07:25 20
Футбол
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
09.05.2026, 09:01 44
Футбол
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
09.05.2026, 08:01
Бокс
Украинцы услышали неприятные новости от Мальдеры. Идет серьезная борьба
Украинцы услышали неприятные новости от Мальдеры. Идет серьезная борьба
10.05.2026, 08:59 14
Футбол
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
10.05.2026, 07:40 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем