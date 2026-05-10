Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Овьедо – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Овьедо
10.05.2026 19:30 - : -
Хетафе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
10 мая 2026, 11:37 |
23
0

Овьедо – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок 35-го тура Ла Лиги состоится 10 мая в 19:30 по Киеву

10 мая 2026, 11:37 |
23
0
Овьедо – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

10 мая на «Нуэво Карлос Тартьере» пройдет матч 35-го тура Примеры Испании, в котором «Овьедо» встретится с «Хетафе». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

«Овьедо»

Команда в прошлом сезоне была героем. Она сумела после паузы практически в четверть века вернуться в Ла Лигу. Кстати, это получилось со второй попытки. Ведь в 2024-м тоже было место в топ-6, но тогда уступили в плей-офф. Через год, уже более опытные футболисты лучше провели стыковые поединки и добились нужного результата.

Вот только на давно подзабытом уровне новичок не сумел как-то приятно удивить. Он продемонстрировал на протяжении всей темпорады скромный футбол и соответствующие результаты. «Проснулись» футболисты только весной, когда взяли три победы и одиннадцать очков в шести турах, даже заставив прикидывать шансы на «выживание». Но поражения последовательно «Эльче» и «Бетису», похоже, стоит воспринимать как некую капитуляцию.

«Хетафе»

Клуб уже играл под руководством Бордаласа. И тогда сделал быстрый скачок (пусть и при очень скучном и прагматичном футболе), из Сегунды в плей-офф Лиги Европы. Его не повторили, а после возвращения Пепе в проект дважды кряду он ограничивался тем, что более-менее уверенно выигрывал борьбу за выживание. Так, год назад было 42 очка и, по дополнительным показателям, двенадцатая позиция.

Новый сезон проходит команда нестабильно, но в целом, безусловно, прибавила. Снова есть основания говорить о шансах выйти в еврокубки, особенно после того, как в феврале-апреле выигрывали три четверти матчей. С другой стороны, в последних турах, при победе над празднующим успех в кубке «Сосьедадом», уступили не только «Барселоне», но и «Леванте» с «Райо Вальекано», еще и не забивая.

Статистика личных встреч

Всего было пять официальных поединков. При одном поражении мадридцы выигрывали трижды, в том числе и в сентябре дома.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают, с оговорками, победу гостям. Так что стоит поставить на их успех, но применив при этом «нулевую» фору (коэффициент – 1,79).

Прогноз Sport.ua
Овьедо
10 мая 2026 -
19:30
Хетафе
Победа Хетафе с форой (0) 1,79 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Фиорентина – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Барселона – Реал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Элина Свитолина – Хейли Баптист. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
прогнозы чемпионат Испании по футболу Ла Лига прогнозы на футбол Ла Лига - betking Овьедо Хетафе
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
Футбол | 10 мая 2026, 08:40 23
Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба

«Аякс» отказался от Зинченко

Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
Футбол | 10 мая 2026, 06:44 6
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон

Туран останется в Украине

Это войдет в историю. Усик и Джошуа решились на невероятный поступок
Бокс | 10.05.2026, 09:22
Это войдет в историю. Усик и Джошуа решились на невероятный поступок
Это войдет в историю. Усик и Джошуа решились на невероятный поступок
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
Бокс | 10.05.2026, 01:45
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
Тренер Реала: «Ему пришлось отказаться от многих вещей, чтобы быть здесь»
Футбол | 10.05.2026, 10:09
Тренер Реала: «Ему пришлось отказаться от многих вещей, чтобы быть здесь»
Тренер Реала: «Ему пришлось отказаться от многих вещей, чтобы быть здесь»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шевченко вышел с заявлением о вратаре сборной Украины. Такого никто не ждал
Шевченко вышел с заявлением о вратаре сборной Украины. Такого никто не ждал
09.05.2026, 08:19
Футбол
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
09.05.2026, 09:01 42
Футбол
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
10.05.2026, 07:40 7
Футбол
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
08.05.2026, 21:27 12
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
09.05.2026, 00:58 3
Футзал
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
09.05.2026, 08:01
Бокс
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
09.05.2026, 08:31 4
Бокс
ФИФА сообщила, что талантливый иностранец сможет играть за сборную Украины
ФИФА сообщила, что талантливый иностранец сможет играть за сборную Украины
08.05.2026, 10:51 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем