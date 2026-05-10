Овьедо – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Поединок 35-го тура Ла Лиги состоится 10 мая в 19:30 по Киеву
10 мая на «Нуэво Карлос Тартьере» пройдет матч 35-го тура Примеры Испании, в котором «Овьедо» встретится с «Хетафе». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.
«Овьедо»
Команда в прошлом сезоне была героем. Она сумела после паузы практически в четверть века вернуться в Ла Лигу. Кстати, это получилось со второй попытки. Ведь в 2024-м тоже было место в топ-6, но тогда уступили в плей-офф. Через год, уже более опытные футболисты лучше провели стыковые поединки и добились нужного результата.
Вот только на давно подзабытом уровне новичок не сумел как-то приятно удивить. Он продемонстрировал на протяжении всей темпорады скромный футбол и соответствующие результаты. «Проснулись» футболисты только весной, когда взяли три победы и одиннадцать очков в шести турах, даже заставив прикидывать шансы на «выживание». Но поражения последовательно «Эльче» и «Бетису», похоже, стоит воспринимать как некую капитуляцию.
«Хетафе»
Клуб уже играл под руководством Бордаласа. И тогда сделал быстрый скачок (пусть и при очень скучном и прагматичном футболе), из Сегунды в плей-офф Лиги Европы. Его не повторили, а после возвращения Пепе в проект дважды кряду он ограничивался тем, что более-менее уверенно выигрывал борьбу за выживание. Так, год назад было 42 очка и, по дополнительным показателям, двенадцатая позиция.
Новый сезон проходит команда нестабильно, но в целом, безусловно, прибавила. Снова есть основания говорить о шансах выйти в еврокубки, особенно после того, как в феврале-апреле выигрывали три четверти матчей. С другой стороны, в последних турах, при победе над празднующим успех в кубке «Сосьедадом», уступили не только «Барселоне», но и «Леванте» с «Райо Вальекано», еще и не забивая.
Статистика личных встреч
Всего было пять официальных поединков. При одном поражении мадридцы выигрывали трижды, в том числе и в сентябре дома.
Прогноз
Букмекерские конторы отдают, с оговорками, победу гостям. Так что стоит поставить на их успех, но применив при этом «нулевую» фору (коэффициент – 1,79).
