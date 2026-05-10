Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полтава – Шахтер
Матч 27-го тура УПЛ состоится 10 мая в 15:30 по киевскому времени
10 мая состоится поединок между «Полтавой» и «Шахтером» в 27-м туре Украинской Премьер-лиги.
Матч со стадиона «Звезда» в Кропивницком был перенесен на «Арену Львов».
Начало встречи запланировано на 15:30. Главным арбитром назначен Дмитрий Евтухов.
В случае победы или ничьей в этом матче «Шахтер» досрочно станет чемпионом УПЛ 2025/26.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
