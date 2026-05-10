Майкл КАРРИК: «Мы знали, что это будет тяжело»

Головний тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррік прокоментував нічию проти «Сандерленда» (0:0) у матчі 36-го туру англійської Прем'єр-ліги:

«Це був важкий матч. Треба віддати належне «Сандерленду», ми й так знали, що тут буде важко. Ми часом занадто відсиджувалися в обороні й не показали найкращої гри. Але здобути очко в матчі, коли ти не в найкращій формі, – це та позитивна риса, яку ми також намагаємося розвивати. Звісно, були зміни, іноді нам доводилося трохи підлаштовуватися, щоб знайти свій ритм. Мені все ж сподобалося багато речей, які дають нам основу для кращої гри в певні моменти. Заробити очко і зберегти ворота сухими – це нормально.

Зіркзе? Чесно кажучи, для всіх хлопців, на мою думку, це був просто важкий матч. Виїзний матч тут – це виклик, були моменти, коли Джош дуже добре пов'язував гру, а були моменти, коли ми залишали його трохи ізольованим. Так буває. Я вважаю, що він відіграв важливу роль для команди, і розумію, що будь-якому гравцеві, який деякий час не грав, нелегко вийти на поле. У будь-якому разі, ми не оцінюємо окремих гравців за одним виступом сьогодні.

Чи потрібні нам трансфери для глибини складу? Послухайте, це лише один матч, і я вважаю, що надто детально аналізувати його з точки зору перспектив наступного сезону, оцінюючи склад та все інше на основі одного матчу, не варто. Звісно, я цього не робитиму, і ми як клуб теж цього не робитимемо. Ми знаємо якість гравців, ми знаємо, як виглядає склад, і що нам потрібно покращити, але один матч не змінить нашої думки щодо цього.

Чесно кажучи, мене ображає, коли люди звинувачують нас у відсутності мотивації після виходу в Лігу чемпіонів. Зважаючи на те, як гравці готувалися до матчу і як вони виходили з роздягальні, ми зіткнулися з важкою грою. Все гаразд. Якби ми не були в хорошому настрої та не мали мотивації, думаю, ми б сьогодні програли. «Сандерленд» грав дуже добре в певні моменти матчу і змусив нас попрацювати. Я думаю, що наша гордість за себе та один за одного, відповідальність грати за цей великий клуб, бути його частиною, безумовно, мотивація та зосередженість – це не причина, чому ми будемо грати блискуче або, можливо, покажемо гру, яка стане трохи складнішою. Чи то сьогодні, чи то в наступних двох матчах, це не вплине на результат».

Я щойно сказав хлопцям, що Каземіро буде в порядку наступного тижня, це не серйозна проблема. Щодо Шешко, мушу сказати, що він вже деякий час має цю проблему, тож нам просто треба з цим впоратися і подивитися, що для нього найкраще.

Чи варто нам вже шукати заміну Каземіро? Так, це не залежить лише від одного чи двох матчів, я думаю, ми завжди оцінюємо, у якому напрямку нам слід рухатися. Це не оцінюється за цим, але з часом ви отримуєте чітке уявлення про те, як все виглядає, про деякі позитивні та негативні моменти, про те, що нам потрібно покращити. Звичайно, сьогодні, наступного тижня чи через тиждень – це не є вирішальним фактором для прийняття рішень, потрібно набагато більше підстав, ніж це, щоб приймати рішення на основі одного-двох матчів.

Я не думаю, що їхні вболівальники створили нам труднощі. Гадаю, хлопці звикли грати в найрізноманітніших атмосферах. Це два окремі випадки і дві хороші команди, різні матчі. Ми мали й інші виїзні матчі, які виграли і показали хороші результати в різних атмосферах. Ми просто розглядаємо кожен матч окремо».