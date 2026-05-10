09.05.2026 20:00 – FT 2 : 4
Торонто – Интер Майами – 2:4. Месси переписал историю. Видео голов и обзор
9 мая «Интер» Майами одержал выездную победу над «Торонто» в очередном туре MLS (4:2).
Главным героем матча стал Лионель Месси, который за 45 минут оформил гол и два ассиста.
Также в матче отличились Луис Суарес, Родриго Де Пауль и Серхио Регилон.
Благодаря этому поединку Лионель вошел в историю чемпионата, став самым быстрым игроком MLS, набравшим 100 результативных действий.
MLS. 9 мая
«Торонто» – «Интер» Майами – 2:4
Голы: Арристисабаль, 82, 90 – Де Пауль, 44, Суарес, 56, Регилон, 73, Месси, 75
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Emilio Aristizabal (Торонто), асcист Kobe Franklin.
82’
ГОЛ ! Мяч забил Emilio Aristizabal (Торонто), асcист Даниэль Шаллои.
75’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами), асcист Родриго де Пауль.
73’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Регилон (Интер Майами), асcист Лионель Месси.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Интер Майами), асcист Лионель Месси.
44’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго де Пауль (Интер Майами).
