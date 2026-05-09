Фонсека в борьбе проиграл 67-му номеру рейтинга ATP на старте Рима
Жоау уступил Хамаду Меджедовичу в трех сетах в матче 1/32 финала
Бразильский теннисист Жоау Фонсека (ATP 29) проиграл стартовый поединок на грунтовом турнире ATP 1000 в Риме.
Фонсека в борьбе уступил сербу Хамаду Меджедовичу (ATP 67) в трех сетах за 2 часа и 24 минуты – 6:3, 3:6, 6:7 (1:7).
Это была первая очная встреча игроков.
В 1/16 финала Меджедович сыграет с Мариано Навоне, который одолел четвертого сеяного Феликса Оже-Альяссима.
ATP 1000 Рим. Грунт, 1/32 финала
Хамад Меджедович – Жоау Фонсека [27] – 3:6, 6:3, 7:6 (7:1)
