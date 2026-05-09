Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Фонсека в борьбе проиграл 67-му номеру рейтинга ATP на старте Рима
ATP
09 мая 2026, 23:47 |
20
0

Фонсека в борьбе проиграл 67-му номеру рейтинга ATP на старте Рима

Жоау уступил Хамаду Меджедовичу в трех сетах в матче 1/32 финала

09 мая 2026, 23:47 |
20
0
Фонсека в борьбе проиграл 67-му номеру рейтинга ATP на старте Рима
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фонсека

Бразильский теннисист Жоау Фонсека (ATP 29) проиграл стартовый поединок на грунтовом турнире ATP 1000 в Риме.

Фонсека в борьбе уступил сербу Хамаду Меджедовичу (ATP 67) в трех сетах за 2 часа и 24 минуты – 6:3, 3:6, 6:7 (1:7).

Это была первая очная встреча игроков.

В 1/16 финала Меджедович сыграет с Мариано Навоне, который одолел четвертого сеяного Феликса Оже-Альяссима.

ATP 1000 Рим. Грунт, 1/32 финала

Хамад Меджедович Жоау Фонсека [27] – 3:6, 6:3, 7:6 (7:1)

По теме:
Синнер успешно стартовал на грунтовом турнире ATP 1000 в Риме
Падение топов. Пятый сеяный вылетел от квалифайера на Мастерсе в Риме
Реванш не удался. Четвертый сеяный вылетел на старте Мастерса в Риме
Жоау Фонсека Хамад Меджедович ATP Рим
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
Бокс | 09 мая 2026, 08:01 0
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко

Браун – о бое Александра против Кабайела

Пора домой. Первая ракетка Соболенко вылетела из Рима от 26-й сеяной
Теннис | 09 мая 2026, 19:21 20
Пора домой. Первая ракетка Соболенко вылетела из Рима от 26-й сеяной
Пора домой. Первая ракетка Соболенко вылетела из Рима от 26-й сеяной

Арина сенсационно проиграла Соране Кырсте в трех сетах

ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
Футзал | 09.05.2026, 00:58
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
Пришлось делать камбек. Четвертая ракетка вышла в 1/8 финала в Риме
Теннис | 09.05.2026, 14:50
Пришлось делать камбек. Четвертая ракетка вышла в 1/8 финала в Риме
Пришлось делать камбек. Четвертая ракетка вышла в 1/8 финала в Риме
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
Футбол | 09.05.2026, 07:25
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
08.05.2026, 21:27 11
Теннис
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
08.05.2026, 05:55 17
Футбол
Лунин получил выгодное трансферное предложение. Реал принял решение
Лунин получил выгодное трансферное предложение. Реал принял решение
08.05.2026, 07:37 8
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
09.05.2026, 08:55 13
Хоккей
Сын Виталия Кличко сменит клубную прописку, перебравшись в США
Сын Виталия Кличко сменит клубную прописку, перебравшись в США
08.05.2026, 11:59 13
Баскетбол
В УАФ приняли решение: Мальдера не будет работать с легендарным тренером
В УАФ приняли решение: Мальдера не будет работать с легендарным тренером
08.05.2026, 08:02 11
Футбол
Джозеф Паркер откровенно назвал победителя боя Усик – Верховен
Джозеф Паркер откровенно назвал победителя боя Усик – Верховен
08.05.2026, 07:22
Бокс
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
08.05.2026, 09:23 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем