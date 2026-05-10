Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Коваленко напомнил о себе голом. Он играет на Кипре
Другие новости
10 мая 2026, 00:02 | Обновлено 10 мая 2026, 00:04
252
1

ВИДЕО. Коваленко напомнил о себе голом. Он играет на Кипре

Виктор второй раз за сезон отличился за «Олимпиакос» из Никосии

10 мая 2026, 00:02 | Обновлено 10 мая 2026, 00:04
252
1 Comments
ВИДЕО. Коваленко напомнил о себе голом. Он играет на Кипре
ФК Олимпиакос Никосия. Виктор Коваленко

30-летний украинский футболист Виктор Коваленко отметился забитым мячом за «Олимпиакос» Никосия.

Виктор в первом тайме забил гол в ворота клуба АЕЛ Лимасол. На футбольном поле украинец провел 59 минут.

Благодаря усилиям украинца и его партнеров «Олимпиакос» одержал выездную победу со счетом 3:1.

После перехода в «Олимпиакос» зимой 2026 года Коваленко успел отыграть 12 матчей, в которых уже забил два мяча.

Напомним, что Виктор – бывший талант «Шахтера» и сборной Украины, который пробился в Серию А, но так и не заиграл там.

Чемпионат Кипра. 32-й тур, 9 мая

Группа выбывания

АЕЛ Лимасол – «Олимпиакос» Никосия – 1:3

Голы: Саво, 5 – Пикис, 11, Коваленко, 42, Кономис, 61

Видео голов и обзор матча:

По теме:
Бешикташ – Трабзонспор – 1:2. Зубков в ударе: гол и ассист. Видео голов
Торонто – Интер Майами – 2:4. Месси переписал историю. Видео голов и обзор
Лечче – Ювентус – 0:1. Гол на первой минуте. Видео голов и обзор матча
чемпионат Кипра по футболу украинцы за границей Виктор Коваленко Эносис Паралимни видео голов и обзор Олимпиакос Никосия
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
Футзал | 09 мая 2026, 00:58 3
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27

Поспособствовала этому победа «Пальмы» над «Этуалем»

Игорь КОСТЮК – о матче с ЛНЗ, потере Пономаренко и предстоящих трансферах
Футбол | 09 мая 2026, 19:01 19
Игорь КОСТЮК – о матче с ЛНЗ, потере Пономаренко и предстоящих трансферах
Игорь КОСТЮК – о матче с ЛНЗ, потере Пономаренко и предстоящих трансферах

Тренер киевлян подвел итоги матча с черкасским клубом

Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
Футбол | 09.05.2026, 09:01
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
ВИДЕО. Воспитанник Динамо отличился двумя ассистами в Словакии
Футбол | 10.05.2026, 00:19
ВИДЕО. Воспитанник Динамо отличился двумя ассистами в Словакии
ВИДЕО. Воспитанник Динамо отличился двумя ассистами в Словакии
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Бокс | 09.05.2026, 05:32
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Очередной шахтеровский голеадор.
Ответить
0
Популярные новости
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
09.05.2026, 08:01
Бокс
Бывшая жена Кличко обратилась к боксеру после разрыва брака
Бывшая жена Кличко обратилась к боксеру после разрыва брака
08.05.2026, 09:07 1
Бокс
Лунин получил выгодное трансферное предложение. Реал принял решение
Лунин получил выгодное трансферное предложение. Реал принял решение
08.05.2026, 07:37 9
Футбол
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо
08.05.2026, 08:09 1
Футбол
«Это плевок в лицо боксу». В Украине выразили разочарование поступком Усика
«Это плевок в лицо боксу». В Украине выразили разочарование поступком Усика
09.05.2026, 14:35 2
Бокс
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
08.05.2026, 09:23 26
Футбол
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
09.05.2026, 08:31 5
Бокс
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
09.05.2026, 09:25 41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем