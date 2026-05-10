ВИДЕО. Коваленко напомнил о себе голом. Он играет на Кипре

30-летний украинский футболист Виктор Коваленко отметился забитым мячом за «Олимпиакос» Никосия.

Виктор в первом тайме забил гол в ворота клуба АЕЛ Лимасол. На футбольном поле украинец провел 59 минут.

Благодаря усилиям украинца и его партнеров «Олимпиакос» одержал выездную победу со счетом 3:1.

После перехода в «Олимпиакос» зимой 2026 года Коваленко успел отыграть 12 матчей, в которых уже забил два мяча.

Напомним, что Виктор – бывший талант «Шахтера» и сборной Украины, который пробился в Серию А, но так и не заиграл там.

Чемпионат Кипра. 32-й тур, 9 мая

Группа выбывания

АЕЛ Лимасол – «Олимпиакос» Никосия – 1:3

Голы: Саво, 5 – Пикис, 11, Коваленко, 42, Кономис, 61

Видео голов и обзор матча: