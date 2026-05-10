Мбаппе разозлился на вратаря Реала. Что происходит в клубе?

В воскресенье, 10 мая, футбольные болельщики увидят очередное «Эль Класико» – в центральном матче 35-го тура Ла Лиги «Барселона» примет «Реал» Мадрид.

Игра пройдет на стадионе Камп Ноу в Барселоне. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Перед очным противостоянием каталонский клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своем активе 88 очков. Мадридцы отстают на 11 очков. Если команда из Барселоны не проиграет в домашнем матче, то досрочно станет чемпионом Ла Лиги сезона-2025/26.

На тренировке перед матчем среди лидеров «Реала» произошел напряженный момент. Тибо Куртуа опасно сыграл высоко поднятой ногой и едва не травмировал Килиана Мбаппе. Француз остался недоволен этим эпизодом.