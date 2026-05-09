Объявлены стартовые составы на матч УПЛ Заря - Металлист 1925
Поединок чемпионата Украины состоится 9 мая
Луганская «Заря» и харьковский «Металлист 1925» определили стартовые составы на матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги.
Поединок между командами состоится 9 мая на «Стадион имени Валерия Лобановского» в Киеве.
Главным арбитром назначен Клим Заброда. Матч начнется в 18:00.
Стартовые составы команд на матч «Заря» – «Металлист 1925»:
«Заря»: Сапутин, Пердута, Янич, Эскинья, Вантух, Кушниренко, Башич, Попара, Мичин, Слесарь, Будковский (К)
«Металлист 1925»: Варакута, Калюжный (К), Кастильо, Салюк, Аревало, Когут, Павлюк, Крупский, Шабанов, Калтвинцев, Итого
