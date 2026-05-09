Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Объявлены стартовые составы на матч УПЛ Заря - Металлист 1925
Украина. Премьер лига
09 мая 2026, 17:03 |
225
0

Объявлены стартовые составы на матч УПЛ Заря - Металлист 1925

Поединок чемпионата Украины состоится 9 мая

09 мая 2026, 17:03 |
225
0
Объявлены стартовые составы на матч УПЛ Заря - Металлист 1925
Коллаж Sport.ua

Луганская «Заря» и харьковский «Металлист 1925» определили стартовые составы на матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги.

Поединок между командами состоится 9 мая на «Стадион имени Валерия Лобановского» в Киеве.

Главным арбитром назначен Клим Заброда. Матч начнется в 18:00.

Стартовые составы команд на матч «Заря» – «Металлист 1925»:

«Заря»: Сапутин, Пердута, Янич, Эскинья, Вантух, Кушниренко, Башич, Попара, Мичин, Слесарь, Будковский (К)

«Металлист 1925»: Варакута, Калюжный (К), Кастильо, Салюк, Аревало, Когут, Павлюк, Крупский, Шабанов, Калтвинцев, Итого

По теме:
Динамо после чемпионства останется без медалей? Проблемы киевлян в УПЛ
Ворота на замке. Динамо не сумело обыграть ЛНЗ
Иван ФЕДЫК: «У нас весь сезон очень сложная кадровая ситуация»
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Заря - Металлист 1925
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Во Львове без голов. Рух и Верес сыграли вничью
Футбол | 09 мая 2026, 15:03 1
Во Львове без голов. Рух и Верес сыграли вничью
Во Львове без голов. Рух и Верес сыграли вничью

Команда Федыка впервые в 2026 году оставила ворота на замке

Пономарев и Костюк выбрали стартовые составы на матч ЛНЗ – Динамо
Футбол | 09 мая 2026, 14:27 10
Пономарев и Костюк выбрали стартовые составы на матч ЛНЗ – Динамо
Пономарев и Костюк выбрали стартовые составы на матч ЛНЗ – Динамо

Поединок 27-го тура Премьер-лиги состоится в субботу, 9 мая, в 15:30 по киевскому времени

ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
Футзал | 09.05.2026, 00:58
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины
Хоккей | 09.05.2026, 07:00
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
Теннис | 08.05.2026, 21:27
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Этим все и закончится». В Англии уже знают, какой бан получит Мудрик
«Этим все и закончится». В Англии уже знают, какой бан получит Мудрик
07.05.2026, 23:26 6
Футбол
Шевченко вышел с заявлением о вратаре сборной Украины. Такого никто не ждал
Шевченко вышел с заявлением о вратаре сборной Украины. Такого никто не ждал
09.05.2026, 08:19
Футбол
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
09.05.2026, 09:01 37
Футбол
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
08.05.2026, 05:55 15
Футбол
Сын Виталия Кличко сменит клубную прописку, перебравшись в США
Сын Виталия Кличко сменит клубную прописку, перебравшись в США
08.05.2026, 11:59 13
Баскетбол
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
08.05.2026, 22:59 192
Хоккей
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
09.05.2026, 08:01
Бокс
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
08.05.2026, 19:13 70
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем