ВИДЕО. Стример случайно встретил Мбаппе и его девушку на дороге
Во время прямого эфира блогер наткнулся на Мбаппе и Эстер Эспозито
Испанский блогер во время прямой трансляции из автомобиля неожиданно наткнулся на форварда «Реала» Килиана Мбаппе и известную испанскую актрису Эстер Эспозито прямо на улицах Мадрида.
Стример ехал по городу и общался с аудиторией в прямом эфире, когда заметил на дороге Мбаппе и Эстер Экспосито. После этого блогер ненадолго остановился и очень мило пообщался с актрисой.
В этот момент сам Мбаппе сидел за рулем и улыбался, наблюдая за разговором. Видео быстро стало вирусным в соцсетях и собрало тысячи просмотров.
Один из футбольных фанатов в соцсетях написал: «Улицы Мадрида реально выглядят как хаб знаменитостей в реальной жизни… просто представьте случайно встретить Мбаппе вот так».
Эстер Экспосито является одной из самых известных испанских актрис нового поколения и получила мировую популярность после сериала «Элита», а Мбаппе после перехода в «Реал» остается одной из главных звезд мирового футбола.
Spanish streamer runs into Kylian Mbappé and Ester Expósito in the streets of Madrid. 👀pic.twitter.com/T18B5oS0FI— Viralitity (@Viralitity) May 8, 2026
