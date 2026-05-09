ВИДЕО. Стример случайно встретил Мбаппе и его девушку на дороге

Испанский блогер во время прямой трансляции из автомобиля неожиданно наткнулся на форварда «Реала» Килиана Мбаппе и известную испанскую актрису Эстер Эспозито прямо на улицах Мадрида.

Стример ехал по городу и общался с аудиторией в прямом эфире, когда заметил на дороге Мбаппе и Эстер Экспосито. После этого блогер ненадолго остановился и очень мило пообщался с актрисой.

В этот момент сам Мбаппе сидел за рулем и улыбался, наблюдая за разговором. Видео быстро стало вирусным в соцсетях и собрало тысячи просмотров.

Один из футбольных фанатов в соцсетях написал: «Улицы Мадрида реально выглядят как хаб знаменитостей в реальной жизни… просто представьте случайно встретить Мбаппе вот так».

Эстер Экспосито является одной из самых известных испанских актрис нового поколения и получила мировую популярность после сериала «Элита», а Мбаппе после перехода в «Реал» остается одной из главных звезд мирового футбола.