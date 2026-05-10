Киевское Динамо выступило с официальным заявлением о сборной Украины

«Динамо» Киев поздравило сборную Украины по хоккею с историческим выходом в элитный дивизион чемпионата мира. В клубе эмоционально отреагировали на успех национальной команды, опубликовав поздравления в соцсетях.

«Поздравляем сборную Украины с выходом в элиту мирового хоккея! Слава Украине!», – говорится в сообщении столичного гранда.

Возвращение украинцев в топ-дивизион стало возможным после победы над Японией со счетом 3:1 в решающем матче, а также потери очков сборной Польши в игре против Литвы.

Последний раз сборная Украины выступала в элите мирового хоккея еще в 2007 году. Лучшим результатом команды остается девятое место на чемпионате мира 2002 года.