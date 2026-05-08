Александр ПРОТЧЕНКО: «Нужно продолжать работать, дальше верить в себя»

Главный тренер «Кудровки» Александр Протченко прокомментировал поражение своих подопечных от «Колоса» (0:1) в поединке 27-го тура УПл:

– Судя по вам, вы еще там, в игре. Такой матч, который нельзя было проигрывать, неплохой футбол команда показал, но опять же, не везет. Какие эмоции у вас сейчас, все таки дебют в УПЛ?

– Рабочие эмоции. Нужно сделать анализ того, что происходило на поле, разобрать где нам улучшаться, будем подсказывать игрокам где и как действовать и искать моменты, отрабатывать на тренировках в зонах завершения и я думаю, что улучшимся, это точно.

– За такой короткий термин тяжело что-то кардинально изменить. Какие у вас основные требования были к команде, идеи, чтобы сегодня пытаться хотя бы зацепиться за ничью?

– Что б сегодня мы были более вертикальными, больше играли вперед, доводили мяч в финальную треть и там агрессивно действовали: забегания, готовность к подаче и чтобы игроки забегали в зону завершения, мы там были, были нацелены сыграть, пробить по воротам, забить гол. Вторая группа должна быть на подборе, побивать. Если это делается и нет возможности ударить, то тогда искать пространство и быть нацеленными на то, чтобы дойти до ворот.

– Очень известные футбольные люди проходили мимо и говорили: «Вы не наиграли сегодня на поражение». Действительно, да, удар Глущенко был в конце матча. Что нужно делать «Кудровке», чтобы фарт вернулся к команде?

– Нужно продолжать работать, дальше верить в себя, помогать друг другу и тогда сможем забить эти мячи и принести клубу очки и выполнить нашу задачу. парни большие молодцы, я считаю, что они услышали, что от них требуется. Они коммуницировали, подсказывали друг другу, были компактны, страховали, играли на вторых мячах. Хочу их поблагодарить, ибо их действиями на футбольном поле и то как они отдавались, боролись, они мне показали, что они меня поддерживают, за что я им очень благодарен.