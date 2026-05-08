Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ПРОТЧЕНКО: «Нужно продолжать работать, дальше верить в себя»
Украина. Премьер лига
08 мая 2026, 23:18 | Обновлено 08 мая 2026, 23:19
26
0

Александр ПРОТЧЕНКО: «Нужно продолжать работать, дальше верить в себя»

Тренер «Кудровки» прокомментировал поражение от «Колоса»

08 мая 2026, 23:18 | Обновлено 08 мая 2026, 23:19
26
0
Александр ПРОТЧЕНКО: «Нужно продолжать работать, дальше верить в себя»
ФК Кудровка. Александр Протченко

Главный тренер «Кудровки» Александр Протченко прокомментировал поражение своих подопечных от «Колоса» (0:1) в поединке 27-го тура УПл:

– Судя по вам, вы еще там, в игре. Такой матч, который нельзя было проигрывать, неплохой футбол команда показал, но опять же, не везет. Какие эмоции у вас сейчас, все таки дебют в УПЛ?

– Рабочие эмоции. Нужно сделать анализ того, что происходило на поле, разобрать где нам улучшаться, будем подсказывать игрокам где и как действовать и искать моменты, отрабатывать на тренировках в зонах завершения и я думаю, что улучшимся, это точно.

– За такой короткий термин тяжело что-то кардинально изменить. Какие у вас основные требования были к команде, идеи, чтобы сегодня пытаться хотя бы зацепиться за ничью?

– Что б сегодня мы были более вертикальными, больше играли вперед, доводили мяч в финальную треть и там агрессивно действовали: забегания, готовность к подаче и чтобы игроки забегали в зону завершения, мы там были, были нацелены сыграть, пробить по воротам, забить гол. Вторая группа должна быть на подборе, побивать. Если это делается и нет возможности ударить, то тогда искать пространство и быть нацеленными на то, чтобы дойти до ворот.

– Очень известные футбольные люди проходили мимо и говорили: «Вы не наиграли сегодня на поражение». Действительно, да, удар Глущенко был в конце матча. Что нужно делать «Кудровке», чтобы фарт вернулся к команде?

– Нужно продолжать работать, дальше верить в себя, помогать друг другу и тогда сможем забить эти мячи и принести клубу очки и выполнить нашу задачу. парни большие молодцы, я считаю, что они услышали, что от них требуется. Они коммуницировали, подсказывали друг другу, были компактны, страховали, играли на вторых мячах. Хочу их поблагодарить, ибо их действиями на футбольном поле и то как они отдавались, боролись, они мне показали, что они меня поддерживают, за что я им очень благодарен.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 26 19 6 1 61 - 17 10.05.26 15:30 Полтава - Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк 63
2 Полесье 27 17 4 6 47 - 18 12.05.26 15:30 Эпицентр - Полесье08.05.26 Полесье 2:1 Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье10.04.26 Полтава 0:4 Полесье 55
3 ЛНЗ 26 16 5 5 36 - 16 09.05.26 15:30 ЛНЗ - Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ 53
4 Динамо Киев 26 14 5 7 59 - 33 09.05.26 15:30 ЛНЗ - Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов 47
5 Колос Ковалевка 27 12 10 5 28 - 21 13.05.26 15:30 Динамо Киев - Колос Ковалевка08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка 46
6 Металлист 1925 26 12 9 5 31 - 15 09.05.26 18:00 Заря - Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев 45
7 Кривбасс 27 12 8 7 47 - 41 12.05.26 18:00 Верес - Кривбасс08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс 44
8 Заря 26 10 8 8 37 - 33 09.05.26 18:00 Заря - Металлист 192504.05.26 Рух Львов 1:2 Заря27.04.26 Заря 2:0 Верес23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр 38
9 Карпаты Львов 27 9 10 8 35 - 27 12.05.26 18:00 Металлист 1925 - Карпаты Львов08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия 37
10 Верес 26 7 9 10 25 - 34 09.05.26 13:00 Рух Львов - Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Заря 2:0 Верес20.04.26 Александрия 0:3 Верес15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Верес 2:0 Оболонь 30
11 Оболонь 26 6 9 11 23 - 43 09.05.26 18:00 Оболонь - Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Оболонь 3:3 Заря 27
12 Эпицентр 26 7 5 14 30 - 40 09.05.26 18:00 Оболонь - Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка 26
13 Кудровка 27 5 7 15 27 - 44 13.05.26 13:00 Кудровка - Рух Львов08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс 22
14 Рух Львов 26 6 2 18 18 - 44 09.05.26 13:00 Рух Львов - Верес04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов 20
15 Александрия 27 2 7 18 19 - 54 12.05.26 13:00 Александрия - Заря08.05.26 Полесье 2:1 Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия20.04.26 Александрия 0:3 Верес11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия 13
16 Полтава 26 2 6 18 23 - 66 10.05.26 15:30 Полтава - Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава10.04.26 Полтава 0:4 Полесье03.04.26 Полтава 3:3 Александрия 12
Полная таблица

По теме:
Заря – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
Сергей БУЛЕЦА: «Могли больше забивать в ворота Полесья»
Руслан КОСТЫШИН: «Мы хотим развивать своих воспитанников»
Руслан Костышин чемпионат Украины по футболу пресс-конференция Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Кудровка Колос - Кудровка
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
Футбол | 08 мая 2026, 09:23 24
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ

В полуфинале Лиги конференций Шахтер дважды уступил клубу Кристал Пэлас

«Этим все и закончится». В Англии уже знают, какой бан получит Мудрик
Футбол | 07 мая 2026, 23:26 5
«Этим все и закончится». В Англии уже знают, какой бан получит Мудрик
«Этим все и закончится». В Англии уже знают, какой бан получит Мудрик

Кит Вайнесс – о допинговом деле украинского вингера Челси

У Салаха появился сенсационный вариант продолжения карьеры
Футбол | 08.05.2026, 20:42
У Салаха появился сенсационный вариант продолжения карьеры
У Салаха появился сенсационный вариант продолжения карьеры
Арда ТУРАН о сезоне в еврокубках: «Шахтер вернется. И будет сильнее»
Футбол | 08.05.2026, 17:25
Арда ТУРАН о сезоне в еврокубках: «Шахтер вернется. И будет сильнее»
Арда ТУРАН о сезоне в еврокубках: «Шахтер вернется. И будет сильнее»
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо
Футбол | 08.05.2026, 08:09
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану
07.05.2026, 19:32 112
Хоккей
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
08.05.2026, 07:52 22
Футбол
Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать
Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать
06.05.2026, 16:30 11
Футбол
Помощником Мальдеры может стать человек, у которого проводила обыски СБУ
Помощником Мальдеры может стать человек, у которого проводила обыски СБУ
07.05.2026, 07:03 8
Футбол
Лунин получил выгодное трансферное предложение. Реал принял решение
Лунин получил выгодное трансферное предложение. Реал принял решение
08.05.2026, 07:37 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
08.05.2026, 07:07 7
Футбол
ЧМ по хоккею. Польша выиграла, сборной Украины будет сложно выйти в элиту
ЧМ по хоккею. Польша выиграла, сборной Украины будет сложно выйти в элиту
08.05.2026, 00:25 13
Хоккей
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
07.05.2026, 16:45 14
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем