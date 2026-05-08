  ФИЛИППОВ: «Когда дали 5-7 минут, их нужно использовать»
08 мая 2026, 21:57 | Обновлено 08 мая 2026, 22:00
ФИЛИППОВ: «Когда дали 5-7 минут, их нужно использовать»

Александр Филиппов поделился впечатлениями после игры против «Александрии»

Форвард «Полесья», автор победного гола в ворота «Александрии» (2:1) Александр Филиппов эксклюзивно для Sport.ua дал комментарий по игре.

– Эмоции лучшие, потому что мы победили сильную команду. Вы видели, когда гол на последних минутах, это всегда эмоционально. Потому хорошо, что смогли дожать соперника и использовать свои моменты.

– В 2025 году вы играли в каждом матче. В 2026-м – только два выхода на замену. Будем ли вас видеть на поле чаще после этого важного гола?

– Я не знаю. Это вопрос к тренерскому штабу. Я выхожу на каждую тренировку с мыслями, что нужно отдать все силы и выложиться на все 100%. А там уже кто играет, выбирает главный тренер. Конечно, никому не нравится сидеть на скамейке. Главное, когда дали там 5-7 минут, их нужно использовать. Хорошо, что сегодня так получилось.

– Вы тепло общались с футболистами «Александрии», бывшими партнерами. Был ли для вас этот матч принципиальным?

– Каждая игра принципиальна, потому что остается только три тура, а до этого было всего четыре. Главный тренер говорит: «Четыре финала для нас». Поэтому главное в каждой игре выходить с мыслями только о победе. Конечно, я провел очень хороший отрезок вместе с командой. Это запечатлевается в памяти. Я желаю футбольному клубу «Александрия» пройти этот трудный путь и вернуться еще сильнее и бороться за те места, которых клуб заслуживает.

– Соперник забил мяч в конце, счет стал 1:1. Верили ли вы в победу до конца?

– Мы должны верить в свои силы, несмотря на то, что бывает пропускаем. Несмотря на это 80-я минута или первая, пятая или 90-я – есть еще время исправить ситуацию. Главное – не торопиться и искать возможности. Хорошо, что мы нашли эту щель и ее использовали.

Гол в ворота «Александрии» стал для Филиппова первым с сентября прошлого года.

