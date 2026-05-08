Сергей СУХАНОВ: «Матч получился очень эмоциональным»

Защитник «Оболони» Сергей Суханов высказался о ничьей с «Кудровкой» (1:1) и подготовке к матчу с «Эпицентром»:

– Сергей, команда сыграла вничью с «Кудровкой» – 1:1, но пропустила в конце встречи. Какие эмоции после этого матча?

– Матч получился очень эмоциональным. Хотелось, конечно, победить. Очень обидно пропускать в добавленное время. Нам не хватило второго забитого гола. Думаю, если бы забили второй раз, то довели бы эту игру до положительного для нас результата.

– Чего, по твоему мнению, не хватило команде для победы?

– Наверное, реализации моментов. Были хорошие эпизоды, где могли забивать еще. В таких матчах нужно использовать свои шансы, особенно когда игра такая напряженная до последних минут.

– Впереди матч против «Эпицентра». Как команда готовится к этой игре?

– Готовимся в обычном режиме. Разумеем соперника, работаем над своими ошибками и настраиваемся максимально серьезно.

– Насколько принципиальной будет эта встреча?

– Для нас каждая игра принципиальна. На каждый оставшийся матч будем выходить и отдаваться на 100%, чтобы порадовать наших болельщиков, Вооруженные силы Украины и выполнить задачи, которые стоят перед командой.