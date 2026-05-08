Педро ЭНРИКЕ: «Все решили детали»

Левый защитник донецкого «Шахтера» Педро Энрике прокомментировал поражение от лондонского «Кристал Пэлас» (1:2, 2:5 по сумме двух встреч) в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций сезона 2025/26:

«Я считаю, что этот еврокубковый сезон выдался великолепным в нашем исполнении, по моему убеждению. К сожалению, сегодня все решили детали. В определенных конкретных эпизодах не сумели сыграть правильно. Пропустили первыми, пришлось отыгрываться.

Даже после того, как сравняли счет, пропустили второй раз, а соперник защищался на очень высоком уровне. Рад, что мы смогли дойти до этой стадии, но огорчен тем, что мелочи решили исход противостояния не в нашу пользу.

Послание тренера было очень приятным, и он поблагодарил нас за всю проделанную работу, за то, что мы сумели дойти до полуфинала, начиная с первых матчей противостояния, еще в квалификации в середине лета, и дошли аж сюда.

Он подчеркнул, что в воскресенье нас ждет новое противостояние в другом турнире, которое тоже для нас стоит на вес золота и буквально несет в себе статус финала.

Поблагодарил за работу, которую мы проделали как сегодня, так и в целом на протяжении евросезона. Туран подчеркнул, что, несмотря на сегодняшнее поражение, это еще не предел наших возможностей. У нас есть потенциал добиться очень многого уже в следующем сезоне».