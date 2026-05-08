Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Педро ЭНРИКЕ: «Все решили детали»
Лига конференций
08 мая 2026, 02:23 | Обновлено 08 мая 2026, 02:24
38
0

Педро ЭНРИКЕ: «Все решили детали»

Защитник «Шахтера» прокомментировал поражение от «Кристал Пэлас»

08 мая 2026, 02:23 | Обновлено 08 мая 2026, 02:24
38
0
Педро ЭНРИКЕ: «Все решили детали»
Getty Images/Global Images Ukraine

Левый защитник донецкого «Шахтера» Педро Энрике прокомментировал поражение от лондонского «Кристал Пэлас» (1:2, 2:5 по сумме двух встреч) в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций сезона 2025/26:

«Я считаю, что этот еврокубковый сезон выдался великолепным в нашем исполнении, по моему убеждению. К сожалению, сегодня все решили детали. В определенных конкретных эпизодах не сумели сыграть правильно. Пропустили первыми, пришлось отыгрываться.

Даже после того, как сравняли счет, пропустили второй раз, а соперник защищался на очень высоком уровне. Рад, что мы смогли дойти до этой стадии, но огорчен тем, что мелочи решили исход противостояния не в нашу пользу.

Послание тренера было очень приятным, и он поблагодарил нас за всю проделанную работу, за то, что мы сумели дойти до полуфинала, начиная с первых матчей противостояния, еще в квалификации в середине лета, и дошли аж сюда.

Он подчеркнул, что в воскресенье нас ждет новое противостояние в другом турнире, которое тоже для нас стоит на вес золота и буквально несет в себе статус финала.

Поблагодарил за работу, которую мы проделали как сегодня, так и в целом на протяжении евросезона. Туран подчеркнул, что, несмотря на сегодняшнее поражение, это еще не предел наших возможностей. У нас есть потенциал добиться очень многого уже в следующем сезоне».

По теме:
ФОТО. Конец яркой кампании: как Шахтер проиграл Кристал Пэлас
Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
Защитник Кристал Пэлас: «Мы знали, что должны это сделать»
Кристал Пэлас Шахтер Донецк Лига конференций Кристал Пэлас - Шахтер Педриньо (Педро Энрике Азеведо Перейра)
Дмитрий Вус Источник: UA-Football
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Футбол | 07 мая 2026, 07:55 10
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера

Футболистам нравилось работать с Мальдерой

ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану
Хоккей | 07 мая 2026, 19:32 104
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану

Соперник был сильнее в серии буллитов

Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Футбол | 07.05.2026, 08:28
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Арда ТУРАН: «В перерыве я попросил игроков об этом»
Футбол | 08.05.2026, 02:37
Арда ТУРАН: «В перерыве я попросил игроков об этом»
Арда ТУРАН: «В перерыве я попросил игроков об этом»
ЧМ по хоккею. Польша выиграла, сборной Украины будет сложно выйти в элиту
Хоккей | 07.05.2026, 23:07
ЧМ по хоккею. Польша выиграла, сборной Украины будет сложно выйти в элиту
ЧМ по хоккею. Польша выиграла, сборной Украины будет сложно выйти в элиту
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Арсенал вышел в финал ЛЧ. Стало вакантным место для обладателя трофея
Арсенал вышел в финал ЛЧ. Стало вакантным место для обладателя трофея
06.05.2026, 06:23 9
Футбол
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
07.05.2026, 07:57 10
Бокс
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
07.05.2026, 07:38 13
Футбол
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
06.05.2026, 08:38 13
Футбол
Усик обратился к Джошуа, который хотел убежать с совместных тренировок
Усик обратился к Джошуа, который хотел убежать с совместных тренировок
06.05.2026, 00:08 3
Бокс
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
07.05.2026, 09:12 7
Футбол
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
06.05.2026, 09:22 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем