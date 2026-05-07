Плохие новости. Шахтеру пришлось заменить игрока в 1-м тайме игры с Пелас
Вместо Винисиуса Тобиаса на поле вышел Алаа Грам
7 мая «Кристал Пэлас» встретится с «Шахтером» в ответном матче полуфинала Лиги конференций 2025/26.
На 27-й минуте главному тренеру «горняков» Арди Турану пришлось провести вынужденную замену – вместо бразильского фулбека Винисиуса Тобиаса на поле вышел тунисский защитник Алаа Грам.
Пока неизвестно, насколько серьезна травма бразильца.
По состоянию на 44-ю минуту первого тайма счет в матче 1:1, но по сумме матчей украинская команда все еще проигрывает, 2:4.
