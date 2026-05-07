  4. Плохие новости. Шахтеру пришлось заменить игрока в 1-м тайме игры с Пелас
07 мая 2026, 22:45
Плохие новости. Шахтеру пришлось заменить игрока в 1-м тайме игры с Пелас

Вместо Винисиуса Тобиаса на поле вышел Алаа Грам

Getty Images/Global Images Ukraine

7 мая «Кристал Пэлас» встретится с «Шахтером» в ответном матче полуфинала Лиги конференций 2025/26.

На 27-й минуте главному тренеру «горняков» Арди Турану пришлось провести вынужденную замену – вместо бразильского фулбека Винисиуса Тобиаса на поле вышел тунисский защитник Алаа Грам.

Пока неизвестно, насколько серьезна травма бразильца.

По состоянию на 44-ю минуту первого тайма счет в матче 1:1, но по сумме матчей украинская команда все еще проигрывает, 2:4.

Дмитрий Вус
