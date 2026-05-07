Роналду потерял 18 млн подписчиков за день

В среду социальная сеть Instagram провела масштабную авточистку ботов, из-за чего форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду остался без 18 миллионов подписчиков. Их число уменьшилось с 684 миллионов до 666 миллионов.

Даже потеряв такое количество фолловеров (например, в Португалии живут всего 10 млн человек), Роналду остался самым популярным человеком в Instagram. На втором месте Лионель Месси, у которого убрали 8 млн подписчиков. Третья строчка у Селены Гомес.

41-летний Роналду забил 27 голов в 33 матчах сезона за «Аль-Наср» и может стать чемпионом Саудовской Аравии.