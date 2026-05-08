Обновлен рейтинг Золотого мяча. Появился новый лидер, а где Хвича?

Журналисты GiveMeSport обновили рейтинг игроков, имеющих наибольшие шансы на «Золотой мяч» после полуфинальных матчей Лиги чемпионов.

На вершину рейтинга поднялся нападающий, действующий обладатель награды, вингер «ПСЖ» Усман Дембеле, который второй раз подряд вывел команду в финал Лиги чемпионов.

На второе место сместился лучший бомбардир Бундеслиги Гарри Кейн. Тройку списка закрыл лидер «Барселоны» Ламин Ямаль.

В пятерку списка также вошли новые лица – Хвича Кварацхелия и Деклан Райс.

