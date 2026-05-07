07 мая 2026, 12:56 | Обновлено 07 мая 2026, 13:35
Ангелина Калинина – Солана Сиерра. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме

Поединок 1/64 финала начнется 7 мая не ранее 18:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

7 мая свой матч второго круга в Риме проведут Ангелина Калинина (WTA 93) и Солана Сьерра (WTA 72).

Поединок начнется не ранее 18:00 по Киеву.

Ангелина Калинина

В этом сезоне украинка увлеклась турнирами WTA 125, где уровень конкуренции не такой большой, но и Калинина показала свой высокий класс, на ее счету два трофея и два финала. Хорошо спортсменка проявила и на последнем турнире в Мадриде, где преодолела квалификацию, а потом дошла до третьего круга основной сетки, где уступила экс-первой ракетке мира Наоми Осаке.

В Риме тоже пришлось начать с квалификации, где удалось обыграть колумбийку Камилу Осорио – 6:3, 7:5, а также американку Кэти Волынец – 6:2, 6:3. Первый круг теннисистке повезло пропустить, так что на она сразу прошла во второй. Калинина отлично себя чувствует на грунте и может показать хороший результат.

Солана Сиерра

Аргентинская спортсменка неплохой середняк мирового тенниса, скоро ей исполнится 22 года, так что время для прогресса. Как и большинство представителей Южной Америки, Сиерра солидно играет на грунте, при этом не впечатляет на харде. В этом сезоне теннисистка одержала 11 побед, потерпев 13 поражений. С такими результатами спортсменка потеряла 6 позиций, по сравнению с началом года.

Аргентинка хорошо выступила в Мадриде, она начала с основной сетки, сумев дойти до 1/8 финала, где уступила чешке Каролине Плишковой – 4:6, 3:6. В Риме Сиерра стартовала уверенно, одолев немку Корпач в двух сетах – 6:3, 6:1.

Прогноз

Ранее спортсменки между собой никогда не играли, а в этом противостоянии украинка котируется фаворитом. Стоит отметить тот факт, что Сиерра младше на 7 лет, выше в рейтинге, хорошо играет на грунте, даже при таких раскладах букмекеры отдают перевес Калининой.

Я ожидаю сложного матча, который может завершиться с любым исходом, поэтому считаю здесь приемлемой ставку на тотал больше 19,5 геймов за 1,68.

Прогноз Sport.ua
Ангелина Калинина
07.05.2026 -
18:00
Солана Сиерра
Тотал больше 19.5 1.68
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
