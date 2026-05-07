Дезире ДУЭ: «Мы должны поздравить Баварию»

Вингер парижского «Пари Сен-Жермен» Дезире Дуэ прокомментировал ничью против мюнхенской «Баварии» (1:1, 6:5 по сумме двух встреч) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов:

«Это был исключительный матч, еще одна волшебная ночь в Мюнхене против великолепной команды. Мы должны их поздравить. Именно о таких матчах мы мечтали с детства. А теперь мы будем наслаждаться этим как команда.

Мы не можем всегда побеждать благодаря блестящей игре в атаке. Сегодня мы очень хорошо защищались. В этом наша сила: мы умеем и атаковать, и защищаться. Это будет очень тяжелый финал против «Арсенала», который также является очень сильной командой».