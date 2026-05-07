7 мая состоится ответный матч полуфинала Лиги конференций 2025/26 между командами «Кристал Пэлас» (Англия) и «Шахтер» (Украина).

Матч пройдет на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Начало матча — в 22:00 по киевскому времени.

За день до игры «горняков» в Лондоне навестил их бывший игрок — бразильский вингер Кевин, который сейчас выступает за лондонский «Фулхэм».

Кевин покинул «Шахтер» в сентябре 2025 года, когда его за 40 миллионов евро приобрел «Фулхэм».

ВИДЕО. Встреча с давним другом: Кевин посетил «Шахтер» в Лондоне