Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Мы уважаем все команды»

Вингер парижского «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия прокомментировал ничью против мюнхенской «Баварии» (1:1, 6:5 по сумме двух встреч) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов:

«Мы очень рады, что вышли в финал. Мы знаем, что против «Арсенала» будет тяжело. «Бавария» — одна из лучших команд на данный момент — матч был очень сложным, самым сложным в этом сезоне. Мы показали, что можем играть против таких команд.

Мы очень гордимся тем, что снова этого добились. Нам нужно быть готовыми к финалу — это самый важный матч в нашей жизни, и мы отдадим все силы ради этого клуба.

Думаю, было очень важно, что гол забили так быстро. Я увидел, что Усман Дембеле был один, и просто должен был отдать ему мяч. Он великолепно завершил атаку. Мы гордимся им и всей командой, потому что сегодня мы боролись, и командный дух был потрясающим.

Мы уважаем все команды. Для нас важно играть в свою игру. Мы не особо задумываемся над тем, кто станет нашим соперником, – просто готовимся к матчу и отдаемся игре на полную. Будет тяжело – ведь это финал Лиги чемпионов – и нам просто нужно выйти на поле и насладиться игрой».