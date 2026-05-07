  4. Жоау НЕВЕШ: «Мы знаем, как страдать»
07 мая 2026, 02:28 | Обновлено 07 мая 2026, 02:29
Полузащитник «ПСЖ» прокомментировал ничью против «Баварии»

УЕФА. Жоау Невеш

Полузащитник парижского «Пари Сен-Жермен» Жоау Невеш прокомментировал ничью с мюнхенской «Баварией» (1:1, 6:5 по сумме двух встреч) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов:

«Мы очень гордимся своим путем. Пришло время праздновать, быть вместе с командой, нашей семьей. Играть против «Баварии» всегда сложно; это великолепная команда. Мы знаем, как приходится терпеть. Мы готовы к тому, что нас ждет. Даже несмотря на травмы все игроки готовы выйти на поле; именно так и строится великолепная команда».

В финале Лиги чемпионов 30 мая 2026 года «Пари Сен-Жермен» сыграет против «Арсенала».

Дмитрий Вус Источник: УЕФА
