Жоау НЕВЕШ: «Мы знаем, как страдать»
Полузащитник «ПСЖ» прокомментировал ничью против «Баварии»
Полузащитник парижского «Пари Сен-Жермен» Жоау Невеш прокомментировал ничью с мюнхенской «Баварией» (1:1, 6:5 по сумме двух встреч) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов:
«Мы очень гордимся своим путем. Пришло время праздновать, быть вместе с командой, нашей семьей. Играть против «Баварии» всегда сложно; это великолепная команда. Мы знаем, как приходится терпеть. Мы готовы к тому, что нас ждет. Даже несмотря на травмы все игроки готовы выйти на поле; именно так и строится великолепная команда».
В финале Лиги чемпионов 30 мая 2026 года «Пари Сен-Жермен» сыграет против «Арсенала».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
УАФ не могла удовлетворить финансовые запросы Паулу Фонсеки, который возглавляет «Лион»
Маркус Рэшфорд больше не нужен «МЮ»