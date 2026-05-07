Конрад ЛАЙМЕР: «Если бы это произошло чуть раньше...»

Фланговый защитник мюнхенской «Баварии» Конрад Лаймер прокомментировал ничью против парижского «Пари Сен-Жермен» (1:1, 5:6 по сумме двух встреч) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов:

«Это тяжело. Так всегда бывает, когда выходишь на такой матч. Думаю, в поединке на этом уровне все решают мелкие детали, несколько решений, несколько моментов. Я почему-то всегда чувствовал, что мы сможем переломить ход игры. В итоге сегодня мы не выиграли, и, конечно, это больно в таком матче.

Каким-то образом казалось, что нам не хватило последнего удара, того действительно стопроцентного шанса. У нас все равно было много ударов и много моментов в штрафной площадке соперника. Но, как я уже сказал, по итогам двух матчей разница составляет всего один гол против очень, очень сильной команды.

В конце концов, наш единственный гол пришел немного поздно. Думаю, если бы он произошел чуть раньше, то весь стадион снова ожил бы, как это было на протяжении всего матча, и тогда, возможно, мы бы еще смогли продолжить игру и выиграть ее».